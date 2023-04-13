Какую дезинформацию распространяли мировые СМИ о войне в Украине: дайджест ЦПИ

Распространение фейковой информации на просторах Интернета. Фото: Укринформ

Сетью распространяется дезинформация от мировых СМИ о войне в Украине. Помимо дезинформации есть манипуляции от Европейских блоггеров.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Дезинформация от мировых СМИ

"Правительство США обвиняет Северную Корею в поставках России артиллерийских снарядов, при этом снабжая Украину артиллерийскими снарядами из Южной Кореи. Лицемерие США", — манипуляция от Немецкого блоггера Кима Доткома.

Дезинформация:

"По моему мнению, Украина проигрывает конфликт на истощение. Администрация Байдена не будет даже говорить о прекращении огня и не станет предлагать никаких мирных планов. Ее задача — забрасывать Украину оружием, в надежде, что это поможет ей победить, но так не будет", — заявил эксаналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью Fox News. "Весеннее наступление Украины — вероятная смертельная ловушка для США и НАТО. Более здравомыслящим шагом было бы продвигать переговоры с россиянами. Это будет нелегко, потому что россияне, вероятно, не согласятся на любую остановку или прекращение огня, и, вероятно, потребуют отмены санкций США и ЕС", — написали в китайском издании Asia Times.

Напомним, что Россия не устает придумывать новые фейки для того, чтобы оправдать войну в Украине. Так, недавно российские СМИ начали распространять заявления предстоятеля РПЦ Кирилла о "священной войне".