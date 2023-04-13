Яку дезінформацію поширювали світові ЗМІ про війну в Україні: дайджест ЦПД

Поширення фейкової інформації на просторах інтернету. Фото: Укрінформ

Мережею поширюється дезінформація від світових ЗМІ про війну в Україні. Крім дезінформації є маніпуляції від Європейських блогерів.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

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Дезінформація від світових ЗМІ

"Уряд США звинувачує Північну Корею в постачанні росії артилерійських снарядів, при цьому забезпечуючи Україну артилерійськими снарядами з Південної Кореї. Лицемірство США", — маніпуляція від Німецького блогера Кіма Доткома.

Дезінформація:

"На мою думку, Україна програє конфлікт на виснаження. Адміністрація Байдена не буде навіть говорити про припинення вогню і не стане пропонувати ніяких мирних планів. Її завдання — закидувати Україну зброєю, в надії, що це допоможе їй перемогти, але так не буде", — заявив ексаналітик ЦРУ Фред Флейц в інтерв'ю Fox News. "Весняний наступ України – ймовірна смертельна пастка для США і НАТО. Розсудливішим кроком було б просувати переговори з росіянами. Це буде нелегко, тому що росіяни, ймовірно, не погодяться на будь-яку зупинку чи припинення вогню, і, ймовірно, вимагатимуть скасування санкцій США та ЄС", — написали в китайському виданні Asia Times.

Нагадаємо, що Росія не втомлюється вигадувати нові фейки для того, аби виправдати війну в Україні. Так, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати заяви предстоятеля РПЦ Кирила про "священну війну".