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Яку дезінформацію поширювали світові ЗМІ про війну в Україні: дайджест ЦПД

13 квітня 2023 12:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Яку дезінформацію поширювали світові ЗМІ про війну в Україні: дайджест ЦПД
Поширення фейкової інформації на просторах інтернету. Фото: Укрінформ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Мережею поширюється дезінформація від світових ЗМІ про війну в Україні. Крім дезінформації є маніпуляції від Європейських блогерів.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

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Дезінформація від світових ЗМІ

"Уряд США звинувачує Північну Корею в постачанні росії артилерійських снарядів, при цьому забезпечуючи Україну артилерійськими снарядами з Південної Кореї. Лицемірство США", — маніпуляція від Німецького блогера Кіма Доткома.

Дезінформація:

  1. "На мою думку, Україна програє конфлікт на виснаження. Адміністрація Байдена не буде навіть говорити про припинення вогню і не стане пропонувати ніяких мирних планів. Її завдання — закидувати Україну зброєю, в надії, що це допоможе їй перемогти, але так не буде", — заявив ексаналітик ЦРУ Фред Флейц в інтерв'ю Fox News.
  2. "Весняний наступ України – ймовірна смертельна пастка для США і НАТО. Розсудливішим кроком було б просувати переговори з росіянами.  Це буде нелегко, тому що росіяни, ймовірно, не погодяться на будь-яку зупинку чи припинення вогню, і, ймовірно, вимагатимуть скасування санкцій США та ЄС", — написали в китайському виданні Asia Times.

Нагадаємо, що Росія не втомлюється вигадувати нові фейки для того, аби виправдати війну в Україні. Так, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати заяви предстоятеля РПЦ Кирила про "священну війну".

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