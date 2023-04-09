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Если Крым не наш, то и ничей: Ягун о "ядерных" планах россии

9 апреля 2023 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Российские противокорабельные мобильные ракетные комплексы "Редут". Фото: TASS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

россия может намеренно разместить ядерное оружие в Крыму, препятствуя таким образом его деоккупации. Так агрессор может прибегнуть к угрозам взорвать ее или ликвидировать в случае опасности для себя.

Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эфире Эспрессо.

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"Самое досадное, есть мнение на фоне заявлений россии о ядерном оружии в Беларуси, что на самом деле они могут разместить его в Крыму. И таким образом поставить мир перед фактом, что, если украинцы зайдут на полуостров, то это оружие будет подорвано или ликвидировано. То есть, говоря, если Крым не наш, то он ничей», — объяснил Ягун.

Также он подчеркнул, что это самая большая опасность, которую он предполагает.

Кроме того эксперт уверен, что все остальные заявления российских чиновников о красных линиях или чрезвычайных делах — это блеф.

Напомним, что фортификационные сооружения севера Крыма усилились в последнее время. На спутниковых снимках, проверенных программой "Схемы", можно увидеть, где именно сконцентрированы российские войска на Крымском полуострове.

Также мы писали ранее, что Киев, вероятнее всего, будет возвращать оккупированный полуостров военным путем. Переговоров по этому поводу не будет.

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