Якщо Крим не наш, то й нічий: Ягун про "ядерні" плани росії

Російські протикорабельні мобільні ракетні комплекси "Редут". Фото: TASS

росія може навмисно розмістити ядерну зброю в Криму, перешкоджаючи таким чином його деокупації. Так агресорка може вдатися до погроз підірвати її чи ліквідувати в разі небезпеки для себе.

Про це розповів ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в ефірі Еспресо.

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"Найприкріше, є думка на фоні заяв Росії про ядерну зброю у Білорусі, що насправді вони можуть розмістити її у Криму. І таким чином поставити світ перед фактом, що, якщо українці зайдуть на півострів, то ця зброя буде підірвана або ліквідована. Тобто, говорячи, якщо Крим не наш, то він нічий", – пояснив Ягун.

Також він наголосив, що це найбільша небезпека, яку він передбачає.

Крім того, експерт впевнений, що всі інші заяви російських чиновників про червоні лінії чи надзвичайні справи — це блеф.

Нагадаємо, що фортифікаційні споруди півночі Криму посилилися останнім часом. На супутникових знімках, перевірених програмою "Схеми", можна побачити де саме сконцентровані російські війська на Кримському півострові.

Також ми писали раніше, що Київ, найімовірніше, повертатиме окупований півострів військовим шляхом. Переговорів щодо цього не буде.