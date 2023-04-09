Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Якщо Крим не наш, то й нічий: Ягун про "ядерні" плани росії arrow

Якщо Крим не наш, то й нічий: Ягун про "ядерні" плани росії

9 квітня 2023 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Російські протикорабельні мобільні ракетні комплекси "Редут". Фото: TASS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

росія може навмисно розмістити ядерну зброю в Криму, перешкоджаючи таким чином його деокупації. Так агресорка може вдатися до погроз підірвати її чи ліквідувати в разі небезпеки для себе.

Про це розповів ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в ефірі Еспресо.

Читайте також:

Деталі

"Найприкріше, є думка на фоні заяв Росії про ядерну зброю у Білорусі, що насправді вони можуть розмістити її у Криму. І таким чином поставити світ перед фактом, що, якщо українці зайдуть на півострів, то ця зброя буде підірвана або ліквідована. Тобто, говорячи, якщо Крим не наш, то він нічий", – пояснив Ягун.

Також він наголосив, що це найбільша небезпека, яку він передбачає.

Крім того, експерт впевнений, що всі інші заяви російських чиновників про червоні лінії чи надзвичайні справи — це блеф.

Нагадаємо, що фортифікаційні споруди півночі Криму посилилися останнім часом. На супутникових знімках, перевірених програмою "Схеми", можна побачити де саме сконцентровані російські війська на Кримському півострові.

Також ми писали раніше, що Київ, найімовірніше, повертатиме окупований півострів військовим шляхом. Переговорів щодо цього не буде.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB