"Какой на*рен третий тур": Путин выругался, вспомнив о приходе Ющенко к власти

Владимир Путин. Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами РФ вспомнил, как к власти в Украине пришел Виктор Ющенко. По его словам, бывший президент Украины пришел к власти благодаря "государственному перевороту".

Его речь транслируется российскими СМИ.

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"Придумали третий тур голосования — какой, на*рен, третий тур. Он не предусмотрен Конституцией. Это госпереворот", — заявил российский диктатор.

По его мнению, этот "государственный переворот" прошел относительно мирным способом.

"Мы общались с ними, я туда ездил, они приезжали к нам. Пожалуйста. Нет, дошли до кровавого госпереворота", — отметил он.

Путин снова начал говорить о том, что "никаких шансов нам не дают построить нормальные отношения с нашими соседями, братским украинским народом".

Как все происходило на самом деле

Оранжевая революция возникла из-за реакции украинского общества на массовые фальсификации, которые повлияли на результаты выборов.

Протесты, митинги, пикеты и забастовки проводили сторонники Виктора Ющенко, который являлся основным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в ноябре-декабре 2004 года. Украинцы были возмущены после того, как Центральная избирательная комиссия объявила результаты победы Виктора Януковича.

Акция началась 22 ноября 2004 года. За оппозицию были преимущественно западные и центральные области нашего государства. В свою очередь Виктора Януковича поддерживали восток и юг Украины. Что касается поддержки западных стран, то они были на стороне украинской оппозиции.

Как митинги изменили ход истории

Благодаря Оранжевой революции Верховный суд назначил повторный второй тур президентских выборов. После которого в Конституции были проведены изменения под названием Конституционная реформа 2004 года. Поэтому по результатам повторного второго тура голосования победил Виктор Ющенко.

Напомним, Путин заявил, что Каховскую ГЭС уничтожили украинцы с помощью Himars. По его словам, это замедлило процесс контрнаступления ВСУ.