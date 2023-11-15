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Какие страны хотят существенно сократить помощь беженцам из Украины — подробная статистика

15 ноября 2023 14:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Какие страны хотят существенно сократить помощь беженцам из Украины — подробная статистика
Украинские беженцы. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Некоторые страны хотят сократить помощь для украинских беженцев. Речь идет о социальных выплатах, условиях предоставления жилья и мотивации работать.

Об этом сообщает "Слово и дело".

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Сокращение помощи для украинских беженцев

По данным ООН, в настоящее время в Европе зафиксировано 5,9 миллиона беженцев из Украины. Временная защита продлена до марта 2025 года, однако некоторые страны хотят сократить помощь.

Сокращение помощи для украинских беженцев в некоторых странах
Новая политика стран Европы по предоставлению убежища украинцам. Фото: "Слово и дело"

Больше всего украинцев, бежавших от войны, находится в Польше и Германии. Варшава хочет в 2024 году постепенно отменять соцподдержку для беженцев. Речь идет о семейных льготах, бесплатном доступе к школам и медицинскому обслуживанию и прочем. В Польше уже изменили некоторые правила оказания помощи. Сейчас беженцы из Украины могут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение 120 дней с момента приезда в страну. После этого срока нужно платить 75% стоимости жилья, однако это не касается уязвимых категорий населения.

К тому же украинцы имеют 30, а не 90 дней на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Германия с 2024 года будет сокращать выплаты всем беженцам. Право на соцпомощь претенденты на убежище смогут получить только после трех лет получения урезанной помощи, а не через полтора года. Берлин также будет стимулировать беженцев искать работу. Людям будет предлагать вакансии специальное агентство. Если беженцы откажутся, они могут потерять выплаты.

В следующем году Чехия хочет сократить срок бесплатного размещения беженцев со 150 дней до 120 или до 90. Детям из Украины могут отменить отдельную дату зачисления в детсад или школу. К тому же для них решили не создавать специальных классов.

Ирландия планирует ограничить бесплатное размещение украинских беженцев в государственном жилье тремя месяцами. Дублин хочет также рассмотреть сокращение социальных выплат людям.

Напомним, правительство Японии в апреле прошлого года организовало программу поддержки проезда для людей, которые эвакуируются из Украины с помощью коммерческих рейсов. Однако компенсацию стоимости билетов прекратят уже в ноябре.

Также мы писали, что в Литве департамент миграции начнет обмен цифровых видов на жительство для украинских беженцев в конце ноября. Срок действия предыдущих документов скоро истекает.

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