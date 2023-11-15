Які країни хочуть суттєво скоротити допомогу біженцям з України — детальна статистика

Українські біженці. Фото: DW

Деякі країни хочуть скоротити допомогу для українських біженців. Йдеться про соціальні виплати, умови надання житла та мотивацію працювати.

Про це повідомляє "Слово і діло".

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Скорочення допомоги для українських біженців

За даними ООН, наразі в Європі зафіксовано 5,9 мільйона біженців з України. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, однак деякі країни хочуть скоротити допомогу.

Нова політика країн Європи з прихистку українців. Фото: "Слово і діло"

Найбільше українців, які втекли від війни, перебуває в Польщі та Німеччині. Варшава хоче у 2024 році поступово скасовувати соцпідтримку для біженців. Йдеться про сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медичного обслуговування тощо. У Польщі вже змінили деякі правила надання допомоги. Наразі біженці з України можуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише протягом 120 днів з моменту приїзду до країни. Після цього терміну потрібно платити 75% вартості житла, однак це не стосується вразливих категорій населення.

До того ж українці мають 30, а не 90 днів на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Німеччина з 2024 року буде скорочувати виплати всім біженцям. Право на соцдопомогу претенденти на притулок зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора року. Берлін також буде стимулювати біженців шукати роботу. Людям пропонуватиме вакансії спеціальна агенція. Якщо біженці відмовляться, то вони можуть втратити виплати.

Наступного року Чехія хоче скоротити термін безкоштовного розміщення біженців із 150 днів до 120 або до 90. Дітям з України можуть скасувати окрему дату зарахування до дитсадка чи школи. До того ж для них вирішили не створювати спеціальних класів.

Ірландія планує обмежити безкоштовне розміщення українських біженців у державному житлі трьома місяцями. Дублін хоче також розглянути скорочення соціальних виплат людям.

Нагадаємо, уряд Японії у квітні минулого року організував програму підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України за допомогою комерційних рейсів. Проте компенсацію вартості квитків припинять уже в листопаді.

Також ми писали, що у Литві департамент міграції почне обмін цифрових посвідок на проживання для українських біженців наприкінці листопада. Термін дії попередніх документів скоро завершується.