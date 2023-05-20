Какие страны будут учить украинских пилотов на F-16: заявление Сунака
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал решение США принять участие в авиационной коалиции для Украины. Вместе с британцами и американцами украинских пилотов будут учить Бельгия, Дания и Нидерланды.
Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал на своем Twitter-аккаунте.
Приветствие США
Британский премьер отреагировал на решение Соединенных Штатов Америки о подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16.
Риши Сунак приветствовал такой шаг американских союзников.
Обучение украинцев на F-16
Глава правительства Великобритании подчеркнул, что Великобритания будет участвовать в подготовке украинских военных к использованию самолетов F-16 вместе с четырьмя другими странами.
Помимо США это еще Бельгия, Дания и Нидерланды.
Напомним, по информации СМИ, администрация президента США Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что Америка позволит передать истребители F-16 для Украины. Это решение было принято на фоне давления со стороны членов Конгресса.