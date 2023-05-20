Какие страны будут учить украинских пилотов на F-16: заявление Сунака

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Carl Court/Pool

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал решение США принять участие в авиационной коалиции для Украины. Вместе с британцами и американцами украинских пилотов будут учить Бельгия, Дания и Нидерланды.

Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал на своем Twitter-аккаунте.

Читайте также:

Приветствие США

Британский премьер отреагировал на решение Соединенных Штатов Америки о подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16.

Риши Сунак приветствовал такой шаг американских союзников.

Обучение украинцев на F-16

Глава правительства Великобритании подчеркнул, что Великобритания будет участвовать в подготовке украинских военных к использованию самолетов F-16 вместе с четырьмя другими странами.

Помимо США это еще Бельгия, Дания и Нидерланды.

Напомним, по информации СМИ, администрация президента США Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что Америка позволит передать истребители F-16 для Украины. Это решение было принято на фоне давления со стороны членов Конгресса.