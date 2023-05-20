Які країни будуть навчати українських пілотів на F-16: заява Сунака

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Carl Court/Pool

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав рішення США взяти участь у авіаційній коаліції для України. Разом із британцями і американцями українських пілотів навчатимуть Бельгія, Данія і Нідерланди.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак написав на своєму Twitter-акаунті.

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Привітання США

Британський прем’єр відреагував на рішення Сполучених Штатів Америки щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.

Ріші Сунак привітав такий крок американських союзників.

Навчання українців на F-16

Очільник уряду Великої Британії наголосив, що Велика Британія буде брати участь у підготовці українських військових до використання літаків F-16 разом із чотирма іншими країнами

Крім США, це ще Бельгія, Данія та Нідерланди.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм передати винищувачі F-16 для України. Це рішення було прийнято на тлі тиску з боку членів Конгресу.