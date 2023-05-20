Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Які країни будуть навчати українських пілотів на F-16: заява Сунака arrow

Які країни будуть навчати українських пілотів на F-16: заява Сунака

20 травня 2023 11:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які країни будуть навчати українських пілотів на F-16: заява Сунака
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Carl Court/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав рішення США взяти участь у авіаційній коаліції для України. Разом із британцями і американцями українських пілотів навчатимуть Бельгія, Данія і Нідерланди.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак написав на своєму Twitter-акаунті.

Читайте також:

Привітання США

Британський прем’єр відреагував на рішення Сполучених Штатів Америки щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.

Ріші Сунак привітав такий крок американських союзників.

Навчання українців на F-16

Очільник уряду Великої Британії наголосив, що Велика Британія буде брати участь у підготовці українських військових до використання літаків F-16 разом із чотирма іншими країнами

Крім США, це ще Бельгія, Данія та Нідерланди.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм передати винищувачі F-16 для України. Це рішення було прийнято на тлі тиску з боку членів Конгресу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB