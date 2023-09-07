Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Какое место Украина занимает в ООН и почему из Совбеза не выгонят РФ. Эксклюзив arrow

Какое место Украина занимает в ООН и почему из Совбеза не выгонят РФ. Эксклюзив

7 сентября 2023 06:37
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Почему Россию не выгонят из ООН: эксклюзив Кислицы
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новости.
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Несмотря на то, что ООН окончательно не решила вопрос о мире в Украине, в Генассамблее делали громкие заявления по поводу России, которые ослабляли ее в глазах правительств других стран. Но несмотря на это РФ занимает место в Совете безрпасности и оттуда ее не выгонят.

Какое место в ООН занимает Украина и почему там остается Россия, Новини.LIVE эксклюзивно узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Читайте также:

"Особенности Генассамблеи, в отличие от Совета Безопасности, что там все равны. Поэтому, когда речь идет об украинском вопросе, то Совет Безопасности не может выполнить свой главный мандат о предотвращении конфликтов и остановке войн. Потому что, к большому сожалению, Российской Федерации разрешают и в дальнейшем занимать оккупированное Московией место Советского Союза, которое, согласно уставу, до сих пор принадлежит Советскому Союзу. Соответственно, России разрешается пользоваться правом вето", — сказал Кислица.

Как добавил посол, Генассамблея с начала полномасштабной агрессии играет ведущую роль, она является всемирным форумом и площадкой, где принимаются решения. И нельзя считать, что в этих решениях нет ценности.

"Генасамблея 2 марта прошлого года назвала РФ страной-агрессором. Это определение, вошедшее во многие следующие решения, оно стало частью базы, которую используют национальные правительства и парламенты, а также национальные и международные суды", — добавил Кислица.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартовала 5 сентября. Кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз