Почему Россию не выгонят из ООН: эксклюзив Кислицы

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новости.

Несмотря на то, что ООН окончательно не решила вопрос о мире в Украине, в Генассамблее делали громкие заявления по поводу России, которые ослабляли ее в глазах правительств других стран. Но несмотря на это РФ занимает место в Совете безрпасности и оттуда ее не выгонят.

Какое место в ООН занимает Украина и почему там остается Россия, Новини.LIVE эксклюзивно узнало от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

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"Особенности Генассамблеи, в отличие от Совета Безопасности, что там все равны. Поэтому, когда речь идет об украинском вопросе, то Совет Безопасности не может выполнить свой главный мандат о предотвращении конфликтов и остановке войн. Потому что, к большому сожалению, Российской Федерации разрешают и в дальнейшем занимать оккупированное Московией место Советского Союза, которое, согласно уставу, до сих пор принадлежит Советскому Союзу. Соответственно, России разрешается пользоваться правом вето", — сказал Кислица.

Как добавил посол, Генассамблея с начала полномасштабной агрессии играет ведущую роль, она является всемирным форумом и площадкой, где принимаются решения. И нельзя считать, что в этих решениях нет ценности.

"Генасамблея 2 марта прошлого года назвала РФ страной-агрессором. Это определение, вошедшее во многие следующие решения, оно стало частью базы, которую используют национальные правительства и парламенты, а также национальные и международные суды", — добавил Кислица.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартовала 5 сентября. Кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира.