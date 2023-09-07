Чому Росію не виженуть з ООН: ексклюзив Кислиці

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що ООН остаточно не вирішило питання щодо миру в Україні, в Генасамблеї робили гучні заяви щодо Росії, які послаблювали її в очах урядів інших країн. Але попри це РФ посідає місце в Раді безпеки і звідти її не виженуть.

Яке місце в ООН посідає Україна і чому там залишається Росія,

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Новини.LIVE ексклюзивно дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

"Особливості Генасамблеї, на відміну від Ради Безпеки, що там всі рівні. Тому, коли йдеться про українське питання, то Рада Безпеки не може виконати свій головний мандат про запобігання конфліктам і зупинення війн. Тому що, на превеликий жаль, Російській Федерації дозволяють і надалі посідати окуповане Московією місце Радянського Союзу, яке, відповідно до статуту, до сьогодні належить Радянському Союзу. Відповідно, Росії дозволяється користуватися правом вето", — сказав Кислиця.

Як додав посол, Генасамблея з початку повномасштабної агресії відіграє провідну роль, вона є всесвітнім форумом та майданчиком, де приймаються рішення. І не можна вважати, що в цих рішеннях немає цінності.

"Генасамблея 2 березня минулого року назвала РФ країною-агресором. Це визначення, яке увійшло до багатьох наступних рішень, воно стало частиною бази, яку використовують національні уряди та парламенти, а також національні та міжнародні суди", — додав Кислиця.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка стартувала 5 вересня. Кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу.