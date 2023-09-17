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"Как пакт Молотова-Риббентропа": премьер Польши осудил газовые договоренности Меркель и Путина

17 сентября 2023 19:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Как пакт Молотова-Риббентропа": премьер Польши осудил газовые договоренности Меркель и Путина
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По случаю 84-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за их газовые договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным. Политик, в частности, приравнял их к пакту Молотова-Риббентропа.

Об этом пишет издание Европейская Правда.

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Следовательно, в своей речи польский премьер-министр, прежде всего, напомнил о "злополучных последствиях" российско-германского союза.

"Мы также напоминаем себе о современных опасностях немецко-российского альянса. Именно этот союз привел к возможности нападения России на Украину в первую очередь из-за той кошмарной газовой, сырьевой политики, которую проводила Германия", — сказал премьер.

После этого он подверг критике своего предшественника в должности Дональда Туска, который, имея пророссийские взгляды, пытался сблизиться с Германией. В то же время, вспомнил о газовых договоренностях бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель с диктатором Владимиром Путиным. Он в частности приравнял их союз к пакту Молотова-Риббентропа, с которого началась Вторая Мировая война.

"Так же, как был пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы очень хорошо знаем, так же, де-факто, был газовый и сырьевой пакт Меркель-Путина. И именно этот пакт привел к зависимости в значительной степени значительной части Европы и привел к катастрофе, в частности, и в Польше, и главным исполнителем этого пакта Меркель-Путин был Дональд Туск", — подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в Польше планируется построить забор вдоль всей границы с Калининградской областью РФ. Также страна создаст электронную систему защиты границ.

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