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"Як пакт Молотова-Ріббентропа": прем'єр Польщі засудив газові домовленості Меркель та Путіна

17 вересня 2023 19:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Як пакт Молотова-Ріббентропа": прем'єр Польщі засудив газові домовленості Меркель та Путіна
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З нагоди 84-ої річниці нападу Радянського Союзу на Польщу польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розкритикував колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель за їх газові домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним. Політик, зокрема, прирівняв їх до пакту Молотова-Ріббентропа.

Про це пише видання Європейська правда.

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Що сказав польський прем'єр у промові

Відтак, у своїй промові польський прем'єр-міністр, перш за все, нагадав про "зловісні наслідки" російсько-німецького союзу. 

"Ми також нагадуємо собі про сучасні небезпеки німецько-російського альянсу. Саме цей союз призвів до можливості нападу Росії на Україну в першу чергу через ту кошмарну газову, сировинну політику, яку проводила Німеччина", — сказав прем'єр. 

Після цього він розкритикував свого попередника на посаді Дональда Туска, який, маючи проросійські погляди, намагався зблизитися з Німеччиною. У той же час, згадав за газові домовленості колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель з диктатором Володимиром Путіним. Він, зокрема, прирівняв їх союз до пакту Молотова-Ріббентропа, з якого розпочалася Друга Світова війна. 

"Так само, як був пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми дуже добре знаємо, так само, де-факто, був газовий і сировинний пакт Меркель-Путіна. І саме цей пакт призвів до залежності значною мірою значної частини Європи і призвів до катастрофи зокрема і в Польщі, і головним виконавцем цього пакту Меркель-Путін був Дональд Туск", — наголосив Моравецький. 

Нагадаємо, у Польщі планують побудувати паркан вздовж усього кордону з Калінінградською областю РФ. Також країна створить електронну систему захисту кордону.

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