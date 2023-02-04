Как россия налаживает политические отношения со странами Африки

Глава российского мид во время встречи с премьером Эсватини

У россии проблемы на дипломатическом фронте не только со странами Запада, но и с Африкой. Последнее турне Сергея Лаврова показало, что две африканские страны отказались принимать главу российского МИДа, впрочем, кремль до сих пор пытается удерживать лояльность на континенте.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Можем объяснить".

Почему для россии так важна Африка

В статье говорится, что министр иностранных дел россии Сергей Лавров, которого не пускают даже в Сербию, завершил четырехдневное турне по Южной Африке, и был принят в ЮАР, Эритрее, Анголе и Эсватине. Впрочем, в две африканские страны представитель внешнеполитического ведомства рф так и не попал. Причина в присутствии русских боевиков "Вагнер" в регионе.

Однако кремль не оставляет попыток сделать позицию Африки более лояльной к россии, очевидно имеющей проблемы на дипломатическом фронте. В частности, аналитики "Можем объяснить" пишут, что между россией и африканскими странами уже есть определенные договоренности, в которых рф поставляет им оружие и продовольствие, а кремль получает определенную поддержку.

Как пример, Эритрея воздерживается от голосования по резолюции Генассамблеи ООН против российской агрессии и осуждает снос памятников в Одессе. Кремль в ответ обещает удовлетворить потребности Эритреи в сфере обороны и ежегодный импорт товаров на 9 млн долларов.

Как отмечают СМИ, это уже второе африканское турне за полгода: летом Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Конго, и тоже добился успехов.

Напомним, на днях глава российского мид Сергей Лавров заявил о необходимости "отодвинуть" ВСУ. По его словам, это нужно, чтобы западное дальнобойное оружие не достало территории россии.