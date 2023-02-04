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Як кремлівський режим "купує" лояльність країн Африки: деталі

4 лютого 2023 12:32
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Як росія налагоджує політичні відносини з країнами Африки
Очільник російського мзс під час зустрічі з прем'єром Есватіні
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У росії проблеми на дипломатичному фронті не лише із країнами Заходу, але й з Африкою. Останнє турне Сергія Лаврова показало, що дві африканські країни відмовились приймати голову російського мзс, втім кремль досі намагається втримувати лояльність на континенті.

Про це пише російський Telegram-канал "Можем объяснить".

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У статті йдеться, що міністр закордонних справ росії Сергій Лавров, якого не пускають навіть до Сербії, завершив чотириденне турне південною Африкою, і був прийнятий у ПАР, Еритреї, Анголі та Есватіні. Втім, до двох африканських країн представник зовнішньополітичного відомства рф так і не потрапив. Причина у присутності російських бойовиків "Вагнер" в регіоні.

Однак кремль не залишає спроб зробити позицію Африки більш лояльною до росії, яка очевидно має проблеми на дипломатичному фронті. Зокрема, аналітики "Можем объяснить" пишуть, що між росією та африканськими країнами вже є певні домовленості, в яких рф постачає їм зброю та продовольство, а кремль натомість отримує певну підтримку.

Як приклад, Еритрея утримується від голосування щодо резолюції Генасамблеї ООН проти російської агресії та засуджує знесення пам'ятників в Одесі. Натомість кремль у відповідь обіцяє задовольнити потреби Еритреї у сфері оборони та щорічний імпорт товарів на 9 млн доларів.

Як зазначають ЗМІ, це вже друге африканське турне за пів року: влітку Лавров відвідав Єгипет, Ефіопію, Уганду та Конго, і теж досяг успіхів.

Нагадаємо, днями очільник російського мзс Сергій Лавров заявив про необхідність "відсунути" ЗСУ. За його словами, це потрібно, аби західна далекобійна зброя не дістала території рф.

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