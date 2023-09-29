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"Я точно знаю, где мои дети": Данилов рассказал о местонахождении его сыновей

29 сентября 2023 14:55
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
"Я точно знаю, где мои дети": Данилов рассказал о местонахождении его сыновей
Алексей Данилов. Фото: REUTERS
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил на обвинение о местонахождении его двух сыновей.

Подробностями их жизни он поделился в интервью Наталье Мосейчук.

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Где находятся сыновья Данилова

Данилова возмущают утверждение о нахождении его детей за границей. Он сообщил, что точно знает, где они и чем занимаются.

Секретарь СНБО заявил: оба его сыновья служат в рядах ВСУ.

"Когда выходит человек с лысой головой и начинает рассказывать...Ну откуда тебе вообще известно, где мои дети? Дети шутят, когда собираются, вот недавно на день рождения к папе приехали, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майами .У одного Париж — военная часть, у второго — это ТРО под Киевом в поселке", — поделился он.

Данилов добавил, что не видит смысла оправдываться или что-то доказывать тем, кто не верит. Он не желает "идти у них на поводу" .

Слухи о выезде сына Данилова в Майами

В августе этого года секретарь СНБО комментировав петицию о мобилизации и выезде за границу, пристыдил мужчин, которые хотят на время выйти в другие страны.

"Все верно сказал… одно лишь забыл: где сейчас его сыновья призывного возраста?? ", - написал в ответ экснардеп Игорь Мосийчук. Пользователи соцсетей отреагировали на сообщение и начали распространять информацию о пребывании Максима Данилова в Майами. Этот нарратив подхватили и росСМИ.

Максим Данилов с дочерью. Фото: google
Максим Данилов с дочерью. Фото: google

Подтверждений или опровержений этих заявлений от секретаря СНБО или его семьи до сих пор не предоставлялось.

Ранее Данилов рассказывал, как завершится война РФ против Украины. Это зависит от многих факторов, на поле боя сейчас большие трудности, однако Украина сможет достичь своей цели.

Также Данилов придерживается мнения, что каждый украинец должен иметь дома пулемет , и высказался по поводу перспектив будущих отношений с Россией и легализации оружия.

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