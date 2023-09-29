"Я точно знаю, де мої діти": Данілов розповів про місцеперебування його синів

Олексій Данілов. Фото: REUTERS

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відповів на звинувачення про місцерозташування його двох синів.

Подробицями їхнього життя він поділився в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Де перебувають сини Данілова

Данілова обурюють ствердження про знаходження його дітей закордоном. Він повідомив, що точно знає, де вони і чим займаються.

Секретар РНБО заявив: обоє його синів служать в лавах ЗСУ.

"Коли виходить людина з лисою головою і починає розповідати...Ну звідки тобі взагалі відомо, де мої діти? Діти жартують, коли збираються, от нещодавно на день народження до тата приїхали, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Маямі. У одного Париж — військова частина, у другого — це ТРО під Києвом у селищі", — поділився він.

Данілов додав що не бачить сенсу виправдовуватись чи щось доводити тим, хто не вірить. Він не бажає "йти в них на поводі".

Чутки про виїзд сина Данілова в Маямі

В серпні цього року секретар РНБО коментувавши петицію про мобілізацію і виїзд закордон, присоромив чоловіків, які хочуть на час війти виїхати в інші країни.

"Все вірно сказав… одне лиш забув: де зараз його сини призивного віку??", — написав у відповідь екснардеп Ігор Мосійчук. Користувачі соцмереж зреагували на допис і почали поширювати інформацію про перебування Максима Данілова в Маямі. Цей наратив підхопили і росЗМІ.

Максим Данілов з дочкою. Фото: google

Підтверджень або спростувань цих заяв від секретаря РНБО або його сім'ї дотепер не надавалося.

Раніше Данілов розповідав, як завершиться війна РФ проти України. Це залежить від багатьох факторів, на полі бою зараз є великі труднощі, проте Україна зможе досягти своєї мети.

Також Данілов дотримується думки, що кожен українець повинен мати вдома кулемет, і висловився щодо перспектив майбутніх відносин з Росією та легалізації зброї.