Байден рассказал о своем визите в Киев зимой 2023 года

"Я не чувствовал одиночества" — Байден тепло вспомнил о своем визите в Украину
Президент США Джо Байден рассказал о своей поездке в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, он провел в поезде 10 часов.
Об этом он написал в своем Instagram и поделился видео об Украине.
Байден о визите в Киев
По его словам, когда он вышел из поезда, чтобы встретиться с украинским президентом, он не чувствовал себя одиноким.
"Со мной тогда была лишь небольшая группа охранников и несколько советников. Но когда я вышел из поезда, чтобы встретиться с президентом Зеленским, я не чувствовал одиночества. Я принес с собой идею Америки — обещание людям, которые борются за то, за что мы боролись 250 лет назад: свободу, независимость и самоопределение", — отметил Байден.
Реакция украинцев
В свою очередь украинцы поблагодарили американского президента за поддержку нашего государства.
Напомним, ранее Джо Байден приветствовал представителя Республиканской партии Майка Джонсона с победой в выборах на должность спикера Палаты представителей. Также американский лидер призвал избранника содействовать решениям Конгресса о дополнительном финансировании, в том числе и Украине.
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