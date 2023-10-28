Байден рассказал о своем визите в Киев зимой 2023 года

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: ОП

Президент США Джо Байден рассказал о своей поездке в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, он провел в поезде 10 часов.

Об этом он написал в своем Instagram и поделился видео об Украине.

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По его словам, когда он вышел из поезда, чтобы встретиться с украинским президентом, он не чувствовал себя одиноким.

"Со мной тогда была лишь небольшая группа охранников и несколько советников. Но когда я вышел из поезда, чтобы встретиться с президентом Зеленским, я не чувствовал одиночества. Я принес с собой идею Америки — обещание людям, которые борются за то, за что мы боролись 250 лет назад: свободу, независимость и самоопределение", — отметил Байден.

Реакция украинцев

В свою очередь украинцы поблагодарили американского президента за поддержку нашего государства.

Скриншот комментариев пользователей сети под сообщением Байдена

Напомним, ранее Джо Байден приветствовал представителя Республиканской партии Майка Джонсона с победой в выборах на должность спикера Палаты представителей. Также американский лидер призвал избранника содействовать решениям Конгресса о дополнительном финансировании, в том числе и Украине.