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"Я не відчував самотності" — Байден тепло згадав про свій візит до України

28 жовтня 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Байден розповів про свій візит до Києва взимку 2023 року
Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент США Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин. 

Про це він написав у своєму Instagram та поділився відео про Україну.

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За його словами, коли він вийшов з потягу, аби зустрітися з українським президентом, то не почував себе самотнім.

"Зі мною тоді була лише невелика група охоронців і кілька радників. Та коли я вийшов із потягу, щоб зустрітися з президентом Зеленським, я не відчував самотності. Я приніс із собою ідею Америки — обіцянку людям, які боряться за те саме, за що ми боролися 250 років тому: свободу, незалежність та самовизначення", — зауважив Байден.

Реакція українців

Своєю чергою українці подякували американському президенту за підтримку нашої держави.

візит Джо Байдена до України
Скриншот коментарів користувачів мережі під дописом Байдена

Нагадаємо, раніше Джо Байден привітав представника Республіканської партії Майка Джонсона з перемогою у виборах на посаду спікера Палати представників. Також американський лідер закликав обранця сприяти рішенням Конгресу про додаткове фінансування, зокрема й України.

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