Байден розповів про свій візит до Києва взимку 2023 року

"Я не відчував самотності" — Байден тепло згадав про свій візит до України
Президент США Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин.
Про це він написав у своєму Instagram та поділився відео про Україну.
Байден про візит до Києва
За його словами, коли він вийшов з потягу, аби зустрітися з українським президентом, то не почував себе самотнім.
"Зі мною тоді була лише невелика група охоронців і кілька радників. Та коли я вийшов із потягу, щоб зустрітися з президентом Зеленським, я не відчував самотності. Я приніс із собою ідею Америки — обіцянку людям, які боряться за те саме, за що ми боролися 250 років тому: свободу, незалежність та самовизначення", — зауважив Байден.
Реакція українців
Своєю чергою українці подякували американському президенту за підтримку нашої держави.
Нагадаємо, раніше Джо Байден привітав представника Республіканської партії Майка Джонсона з перемогою у виборах на посаду спікера Палати представників. Також американський лідер закликав обранця сприяти рішенням Конгресу про додаткове фінансування, зокрема й України.
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