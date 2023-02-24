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И он тоже: в рф жалуются, что искусственный интеллект ненавидит "русский мир"

24 февраля 2023 21:34
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Искусственный интеллект унизил российских пропагандистов
За поребриком мечтают воспитать свой собственный, "патриотический" ИИ, но почему-то не получается
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Искусственный интеллект, созданный западными разработчиками, оказывается, ненавидит россиян и россии. На это пожаловался кремлевский пропагандист Кирилл Стрельников в своей статье на "РИА Новости".

"С каждым днем увеличивается поток доказательств того, что искусственный интеллект на уровне кода и глубоких нейронных структур несет в себе отпечаток личности и убеждений тех, кто его создает и воспитывает", — пугает российских читателей Стрельников.

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Припомнили Крым и Сирию

Чтобы доказать враждебность западного изобретения "русскому миру", пропагандист задал нескольким популярным ИИ вопрос: "За что Запад ненавидит и почему хочет уничтожить россию?" и получил закономерные ответы.

Так, ChatGPT указал, что на отношения рф и Запада влияют "разногласия по границам и доступу к ресурсам", а Perplexity AI написал, что "Запад ненавидит россию из-за их сильного государства и влияния на регион, а также из-за миссии владимира путина бросить вызов западному мировому порядку".

Искусственный интеллект YouChat и вовсе припомнил кремлю все его предыдущие "подвиги", включая оккупацию Крыма.

"Запад имеет давнюю историю недоверия и враждебности к России. Данная враждебность усилилась в последние годы из-за аннексии Крыма, военной интервенции в Сирии и вмешательства в выборы президента США в 2016 году", — написал YouChat.

"Нас ненавидят потому, что мы есть. Как говорится, комментарии излишни", — сделал вывод российский пропагандист.

Какой интеллект нужен кремлю?

Конечно, такие критически настроенные ИИ россию не устраивают, поскольку в будущем грядет война искусственных интеллектов "с различной мотивацией", пугает россиян Стрельников.

"И нам к этому моменту нужен ИИ, который не скажет оператору: "Я не буду выполнять приказ, потому что вы против ЛГБТ, потому что захватили Крым и атаковали мирную беззащитную Украину". Нам нужен ИИ, который любит Родину так же, как мы, и готов защищать ее до последнего электрона", — заявил он.

Напомним, недавно появившийся искусственный интеллект ChatGPT уже написал более 200 книг, некоторые из которых стали популярными.

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