За поребриком мріють виховати свій власний, "патріотичний" ШІ, але чомусь не виходить

Штучний інтелект, створений західними розробниками, виявляється, ненавидить росіян та росію.

На це поскаржився кремлівський пропагандист Кирило Стрельніков у своїй статті на "РИА Новости".

"З кожним днем збільшується потік доказів того, що штучний інтелект на рівні коду та глибоких нейронних структур несе в собі відбиток особистості та переконань тих, хто його створює та виховує", — лякає російських читачів Стрельніков.

Пригадали Крим та Сирію

Щоб довести ворожість західного винаходу до "русского міра", пропагандист поставив декільком популярним ШІ питання: "За що Захід ненавидить і чому хоче знищити росію?" та отримав закономірні відповіді.

Зокрема, ChatGPT зазначив, що на відносини рф і Заходу впливають "розбіжності по кордонах і доступу до ресурсів", а Perplexity AI написав, що "Захід ненавидить росію через її сильну державу і вплив на регіон, а також через місію володимира путіна кинути виклик західному світовому порядку ".

Штучний інтелект YouChat взагалі згадав кремлю всі його попередні "подвиги", включаючи окупацію Криму.

"Захід має давню історію недовіри та ворожості до росії. Ця ворожість посилилася останніми роками через анексію Криму, військову інтервенцію в Сирії та втручання у вибори президента США у 2016 році", — написав YouChat.

"Нас ненавидять тому, що ми існуємо. Як то кажуть, коментарі зайві", — зробив висновок російський пропагандист.

Який інтелект потрібний кремлю?

Звичайно, такі критично налаштовані ШІ росію не влаштовують, оскільки в майбутньому наближається війна штучних інтелектів "з різною мотивацією", лякає росіян Стрельніков.

"І нам до цього моменту потрібен ІІ, який не скаже оператору: "Я не виконуватиму наказ, тому що ви проти ЛГБТ, тому що захопили Крим і атакували мирну беззахисну Україну". Нам потрібен ШІ, який любить Батьківщину так само як ми, і готовий захищати її до останнього електрона", — заявив він.

Нагадаємо, що штучний інтелект ChatGPT, який нещодавно з'явився, вже написав понад 200 книг, деякі з яких стали популярними.

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