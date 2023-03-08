Гутерриш в Киеве встретится с Зеленским: о чем будут говорить
В Киев снова прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Глава ООН проведет переговоры о зерновом соглашении.
Об этом сообщил в Twitter представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.
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Гутерриш снова в Киеве
В столицу Украины прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
Это уже третий визит Гутерриша в Киев после начала войны.
Переговоры о зерне
Антониу Гутерриш сегодня, 8 марта, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Темой переговоров станет Черноморская зерновая инициатива и ее продление.
Кроме того, стороны обсудят и другие актуальные вопросы.
Напомним, что впервые Антониу Гутерриш прибыл в Киев 28 апреля 2022 года.
В тот день российские войска нанесли ракетный удар по украинской столице, в результате чего погиб один человек, были ранены четыре.
Через некоторое время после этого генеральный секретарь ООН снова посетил Украину.
Фото: Twitter Антониу Гутерриша