​​Гутерриш в Киеве встретится с Зеленским: о чем будут говорить

Темой переговоров Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского станет зерновое соглашение

В Киев снова прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Глава ООН проведет переговоры о зерновом соглашении.

Об этом сообщил в Twitter представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Гутерриш снова в Киеве

В столицу Украины прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Это уже третий визит Гутерриша в Киев после начала войны.

Переговоры о зерне

Антониу Гутерриш сегодня, 8 марта, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темой переговоров станет Черноморская зерновая инициатива и ее продление.

Кроме того, стороны обсудят и другие актуальные вопросы.

Напомним, что впервые Антониу Гутерриш прибыл в Киев 28 апреля 2022 года.

В тот день российские войска нанесли ракетный удар по украинской столице, в результате чего погиб один человек, были ранены четыре.

Через некоторое время после этого генеральный секретарь ООН снова посетил Украину.

Фото: Twitter Антониу Гутерриша