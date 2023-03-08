Гутерріш у Києві зустрінеться із Зеленським: про що говоритимуть
До Києва знову прибув генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш. Очільник ООН проведе переговори про зернову угоду.
Про це повідомив у Twitter речник генсека Організації Об’єднаних Націй Стефан Дюжаррік.
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Гутерріш знову в Києві
До столиці України прибув генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш.
Це уже третій візит Гутерріша до Києва після початку війни.
Переговори про зерно
Антоніу Гутерріш сьогодні, 8 березня, проведе переговори із Президентом України Володимиром Зеленським.
Темою переговорів буде Чорноморська зернова ініціатива та її продовження.
Крім того, сторони обговорять й інші актуальні питання.
Нагадаємо, що уперше Антоніу Гутерріш прибув до Києва 28 квітня 2022 року.
Того дня російські війська завдали ракетного удару по українській столиці, внаслідок чого загинула одна людина, було поранено чотирьох.
Через деякий час після цього генеральний секретар ООН ще раз відвідав Україну.
Фото: Twitter Антоніу Гутерріша