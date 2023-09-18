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Грузия обвинила Украину в подготовке госпереворота: в МИД отреагировали

18 сентября 2023 21:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Грузия обвинила Украину в подготовке госпереворота: в МИД отреагировали
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба государственной безопасности Грузии обвинила Украину в попытке совершить государственный переворот в стране. В Министерстве иностранных дел заявили, что Киев вмешивается и не планирует вмешиваться в личные дела Тбилиси.

Об этом сообщает "Грузия Online", ссылаясь на заявление СГБ.

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Что заявили в Грузии

"Определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года организовать в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем", — говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.

В Тбилиси говорят, что одним из авторов "плана" якобы является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.

Также в Грузии обвинили его подчиненных, а именно бывшего члена охраны третьего президента Грузии Михеила Батурина и члена близкого окружения Михеила Саакашвили, командира действующего в Украине "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили.

"Известно о том, что организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому "Евромайдану" 2014 года", — добавили в Службе государственной безопасности.

Реакция Украины

В МИД Украины назвали неправдой заявления Грузии о якобы причастности Киева к подготовке переворота.

"Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

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Пост Николенко. Фото: скриншот

Напомним, в Грузии судьи Конституционного суда страны сообщили, что приняли к рассмотрению конституционное представление об импичменте президентки страны Саломе Зурабишвили. Решение о его принятии в работу будет озвучено в течение месяца.

Также мы писали, что в Тбилиси, Грузия, установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому. Его убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".

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