Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Грузія звинуватила Україну в підготовці держперевороту: у МЗС відреагували arrow

Грузія звинуватила Україну в підготовці держперевороту: у МЗС відреагували

18 вересня 2023 21:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Грузія звинуватила Україну в підготовці держперевороту: у МЗС відреагували
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба державної безпеки Грузії звинуватила Україну в спробі здійснити державний переворот в країні. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Київ втручається і не планує втручатися в особисті справи Тбілісі.

Про це повідомляє "Грузія Online", посилаючись на заяву СДБ.

Читайте також:

Що заявили в Грузії

"Певна група осіб, що діє на території Грузії та за її межами, планує в жовтні-грудні цього року організувати в Грузії дестабілізацію та громадянські заворушення, кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом", — йдеться у заяві Служби державної безпеки Грузії.

У Тбілісі кажуть, що одним з авторів "плану" нібито є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, а нині заступник глави військової розвідки України Георгій Лорткіпанідзе.

Також у Грузії звинуватили його підлеглих, а саме колишнього члена охорони третього президента Грузії Міхеїла Батуріна та члена близького оточення Міхеїла Саакашвілі, командира чинного в Україні "Грузинського легіону" Мамуку Мамулашвілі.

"Відомо про те, що організатори розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському "Євромайдану" 2014 року", — додали у Службі державної безпеки.

Реакція України

У МЗС України назвали неправдою заяви Грузії про нібито причетність Києва до підготовки перевороту.

"Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

null
Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Грузії судді Конституційного суду країни повідомили, що ухвалили до розгляду конституційне подання про імпічмент президентки країни Саломе Зурабішвілі. Рішення про його прийняття в роботу буде озвучено протягом місяця.

Також ми писали, що у Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському. Його вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз