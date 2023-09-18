Грузія звинуватила Україну в підготовці держперевороту: у МЗС відреагували

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Служба державної безпеки Грузії звинуватила Україну в спробі здійснити державний переворот в країні. У Міністерстві закордонних справ заявили, що Київ втручається і не планує втручатися в особисті справи Тбілісі.

Про це повідомляє "Грузія Online", посилаючись на заяву СДБ.

Читайте також:

Що заявили в Грузії

"Певна група осіб, що діє на території Грузії та за її межами, планує в жовтні-грудні цього року організувати в Грузії дестабілізацію та громадянські заворушення, кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом", — йдеться у заяві Служби державної безпеки Грузії.

У Тбілісі кажуть, що одним з авторів "плану" нібито є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі, а нині заступник глави військової розвідки України Георгій Лорткіпанідзе.

Також у Грузії звинуватили його підлеглих, а саме колишнього члена охорони третього президента Грузії Міхеїла Батуріна та члена близького оточення Міхеїла Саакашвілі, командира чинного в Україні "Грузинського легіону" Мамуку Мамулашвілі.

"Відомо про те, що організатори розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському "Євромайдану" 2014 року", — додали у Службі державної безпеки.

Реакція України

У МЗС України назвали неправдою заяви Грузії про нібито причетність Києва до підготовки перевороту.

"Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Грузії судді Конституційного суду країни повідомили, що ухвалили до розгляду конституційне подання про імпічмент президентки країни Саломе Зурабішвілі. Рішення про його прийняття в роботу буде озвучено протягом місяця.

Також ми писали, що у Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському. Його вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".