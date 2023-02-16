Renew Europe будет продвигать интересы Украины в ЕС

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политическая группа Европейского парламента Renew Europe, с которой фракция подписала совместную декларацию, будет продвигать Украину в Евросоюзе и национальных парламентах. По его словам, в декларации зафиксировано, что парламентарии с обеих сторон поддерживают скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, проведение необходимой подготовительной работы и подготовку промежуточного отчета Европейской комиссии и ее отчет осенью этого года.

Об этом сообщил Давид Арахамия сообщил в Telegram.

Продвижение интересов Украины в ЕС

"Вчера в Страсбурге наша депутатская фракция "Слуга народа" подписала совместную декларацию с политической группой Европейского Парламента Renew Europe, которая объединяет 23 страны, 39 партий, насчитывает 102 депутата Европейского парламента, 6 членов Европейского совета во главе с Президентом Renew Europe, и 6 Еврокомиссаров", — сообщил Арахамия.

Renew Europe станет лоббистом Украины на национальных уровнях и на уровне ЕС и будет продвигать повестку дня, которая обеспечит победу Украины.

Что указано в декларации

В общей декларации зафиксировано, что парламентарии с обеих сторон будут выступать за:

увеличение гуманитарной и военной помощи Украине с должным учетом истребителей и ракет большой дальности;

правильный путь вступления и быстрое начало переговоров, если возможно, в 2023 году;

необходимую подготовительную работу и промежуточный отчет Европейской Комиссии (весной этого года) и отчет Европейской Комиссии о расширении, который ожидается этой осенью;

постепенную, но решительную интеграцию Украины в Единый рынок ЕС и ключевые отраслевые программы;

конкретное предложение Европейской Комиссии по конфискации и передаче замороженных российских активов непосредственно для нужд Украины в восстановлении;

принятие эффективных мер по обеспечению ответственности и наказания за преступления российской агрессии против Украины, в частности, касающиеся создания специального трибунала, имеющего особую юрисдикцию;

больше санкций в отношении лиц и компаний, прямо или косвенно поддерживающих режим путина;

полную поддержку мирного плана по 10 пунктам, который предложил Владимир Зеленский;

подготовку к реализации экономической программы Украины;

исполнение резолюций, принятых Европейским парламентом в поддержку Украины.

Примечательно, что Renew является третьей по мощности силой в Европарламенте, после Европейской народной партии и социал-демократами и входит в условную провластную тройку.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что через два года Украина может стать полноценным членом Европейского Союза. Также глава государства подчеркнул, что нашей стране нужны гарантии безопасности.