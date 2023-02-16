Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Группа Renew Europe будет продвигать интересы Украины в ЕС, — Арахамия arrow

Группа Renew Europe будет продвигать интересы Украины в ЕС, — Арахамия

16 февраля 2023 11:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Renew Europe будет продвигать интересы Украины в ЕС
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политическая группа Европейского парламента Renew Europe, с которой фракция подписала совместную декларацию, будет продвигать Украину в Евросоюзе и национальных парламентах. По его словам, в декларации зафиксировано, что парламентарии с обеих сторон поддерживают скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, проведение необходимой подготовительной работы и подготовку промежуточного отчета Европейской комиссии и ее отчет осенью этого года.

Об этом сообщил Давид Арахамия сообщил в Telegram.

Читайте также:

Продвижение интересов Украины в ЕС

"Вчера в Страсбурге наша депутатская фракция "Слуга народа" подписала совместную декларацию с политической группой Европейского Парламента Renew Europe, которая объединяет 23 страны, 39 партий, насчитывает 102 депутата Европейского парламента, 6 членов Европейского совета во главе с Президентом Renew Europe, и 6 Еврокомиссаров", — сообщил Арахамия.

Renew Europe станет лоббистом Украины на национальных уровнях и на уровне ЕС и будет продвигать повестку дня, которая обеспечит победу Украины.

Что указано в декларации

В общей декларации зафиксировано, что парламентарии с обеих сторон будут выступать за:

  • увеличение гуманитарной и военной помощи Украине с должным учетом истребителей и ракет большой дальности;
  • правильный путь вступления и быстрое начало переговоров, если возможно, в 2023 году;
  • необходимую подготовительную работу и промежуточный отчет Европейской Комиссии (весной этого года) и отчет Европейской Комиссии о расширении, который ожидается этой осенью;
  • постепенную, но решительную интеграцию Украины в Единый рынок ЕС и ключевые отраслевые программы;
  • конкретное предложение Европейской Комиссии по конфискации и передаче замороженных российских активов непосредственно для нужд Украины в восстановлении;
  • принятие эффективных мер по обеспечению ответственности и наказания за преступления российской агрессии против Украины, в частности, касающиеся создания специального трибунала, имеющего особую юрисдикцию;
  • больше санкций в отношении лиц и компаний, прямо или косвенно поддерживающих режим путина;
  • полную поддержку мирного плана по 10 пунктам, который предложил Владимир Зеленский;
  • подготовку к реализации экономической программы Украины;
  • исполнение резолюций, принятых Европейским парламентом в поддержку Украины.

Примечательно, что Renew является третьей по мощности силой в Европарламенте, после Европейской народной партии и социал-демократами и входит в условную провластную тройку.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что через два года Украина может стать полноценным членом Европейского Союза. Также глава государства подчеркнул, что нашей стране нужны гарантии безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

12:40 250 литров в час: в Одесской области обустроили системы очистки воды для медицинского центра

12:37 СБУ в очередной раз провела обыск в "Довженко-Центре": что изъяли

Новина з фото

12:33 ​​​Шмыгаль встретился с главой МИД Канады Жоли: обсудили санкции против атомной отрасли рф

12:30 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно

12:23 Переселенцы жалуются на проблемы с получением помощи: что посоветовали в Офисе омбудсмена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:16 Резников встретился с генсеком НАТО: что обсудили политики

12:16 Спровоцирует ли ночная атака россиян отключение электроэнергии: объяснение Укрэнерго

12:16 Украина нарастит импорт электроэнергии: детали договоренностей с сетью ENTSO-E

12:13 На открытии "Берлинале-2023" состоится прямая видеотрансляция с Зеленским: когда смотреть

12:11 "Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"

Новина з відео

11:44 Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:25 "Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 Вручение повесток на границе: что нужно знать выезжающим или возвращающимся

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Новина з відео

21:47 Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Актуальное по теме

None 16 Февраль 12:24

250 литров в час: в Одесской области обустроили системы очистки воды для медицинского центра

None 16 Февраль 12:36

СБУ в очередной раз провела обыск в "Довженко-Центре": что изъяли

None 16 Февраль 12:35

​​​Шмыгаль встретился с главой МИД Канады Жоли: обсудили санкции против атомной отрасли рф

None 16 Февраль 12:34

В Украине масштабная воздушная тревога: что известно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB