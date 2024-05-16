Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Группа Ермака-Макфола представила новый план санкций против России arrow

Группа Ермака-Макфола представила новый план санкций против России

16 мая 2024 16:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Группа Ермака-Макфола представила новый план санкций против России
Андрей Ермак во время онлайн-встречи с представителями экспертов. Фото: Офис Президента Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Международная рабочая группа по санкциям против России во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом представила новый План действий для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию — Action Plan 3.0. Документ содержит конкретные меры, направленные на значительное ограничение экономического и военного потенциала РФ для прекращения ее агрессии в Украине.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Новые санкции против РФ

"Предложенные санкционные меры должны стать мощным ответом международного сообщества на российскую агрессию. Успех санкций зависит от их коллективного соблюдения и постоянного усиления. Меры, предусмотренные Планом действий 3.0, амбициозны, но достижимы, они призваны резко ограничить способность России финансировать свои военные действия", — отметил Андрей Ермак.

Пакет ограничений, по прогнозам, снизит экспортные доходы России на 70–80 миллиардов долларов ежегодно, обеспечит значительный дефицит внешней торговли и бюджета РФ, ослабит ее валюту и экономическую стабильность.

Среди предложенных мер — конфискация замороженных активов Центробанка РФ, направление их на военную и экономическую поддержку Украины, а также усиление контроля соблюдения предельной цены на нефть и борьба с теневым флотом танкеров.

Эксперты также предлагают ввести полное эмбарго на уран, алюминий и сталь, возобновить работу Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю и расширить список лиц и организаций, поддерживающих российскую агрессию.

Отмечено важность признания России государством — спонсором терроризма и усиления контроля за соблюдением действующих санкций.

Напомним, что Евросоюз готовит 14 пакет санкций против России. Известно, что под ограничения попадут четыре российских пропагандистских СМИ.

Также санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России, недавно объявили США.

Офис президента
санкции против России
санкции
Андрей Ермак
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ