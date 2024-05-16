Группа Ермака-Макфола представила новый план санкций против России

Андрей Ермак во время онлайн-встречи с представителями экспертов. Фото: Офис Президента Украины

Международная рабочая группа по санкциям против России во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом представила новый План действий для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию — Action Plan 3.0. Документ содержит конкретные меры, направленные на значительное ограничение экономического и военного потенциала РФ для прекращения ее агрессии в Украине.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины в четверг, 16 мая.

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"Предложенные санкционные меры должны стать мощным ответом международного сообщества на российскую агрессию. Успех санкций зависит от их коллективного соблюдения и постоянного усиления. Меры, предусмотренные Планом действий 3.0, амбициозны, но достижимы, они призваны резко ограничить способность России финансировать свои военные действия", — отметил Андрей Ермак.

Пакет ограничений, по прогнозам, снизит экспортные доходы России на 70–80 миллиардов долларов ежегодно, обеспечит значительный дефицит внешней торговли и бюджета РФ, ослабит ее валюту и экономическую стабильность.

Среди предложенных мер — конфискация замороженных активов Центробанка РФ, направление их на военную и экономическую поддержку Украины, а также усиление контроля соблюдения предельной цены на нефть и борьба с теневым флотом танкеров.

Эксперты также предлагают ввести полное эмбарго на уран, алюминий и сталь, возобновить работу Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю и расширить список лиц и организаций, поддерживающих российскую агрессию.

Отмечено важность признания России государством — спонсором терроризма и усиления контроля за соблюдением действующих санкций.

Напомним, что Евросоюз готовит 14 пакет санкций против России. Известно, что под ограничения попадут четыре российских пропагандистских СМИ.

Также санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России, недавно объявили США.