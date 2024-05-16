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Група Єрмака-Макфола представила новий план санкцій проти Росії

16 травня 2024 16:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Група Єрмака-Макфола представила новий план санкцій проти Росії
Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі з експертами. Фото: Офіс Президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії на чолі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майклом Макфолом представила новий План дій для подальшого посилення санкційного тиску на Росію — Action Plan 3.0. Документ містить конкретні заходи, спрямовані на значне обмеження економічного та військового потенціалу РФ з метою припинення її агресії в Україні.

Про це повідомили в Офісі Президента України в четвер, 16 травня.

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"Запропоновані санкційні заходи мають стати потужною відповіддю міжнародної спільноти на російську агресію. Успіх санкцій залежить від їх колективного дотримання та постійного посилення. Заходи, передбачені Планом дій 3.0, є амбітними, але досяжними, вони покликані різко обмежити здатність Росії фінансувати свої військові дії в Україні",— зазначив Андрій Єрмак.

Очікується, що пакет обмежень знизить експортні доходи Росії на 70–80 мільярдів доларів щорічно, забезпечить значний дефіцит зовнішньої торгівлі та бюджету РФ, послабить її валюту та загальну економічну стабільність.

Серед запропонованих заходів — конфіскація заморожених активів Центробанку РФ, спрямування їх на військову й економічну підтримку України, а також посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

Експерти також пропонують запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь, відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю та розширити список осіб та організацій, які підтримують російську агресію.

Наголошено на важливості визнання Росії державою — спонсором тероризму та посиленні контролю за дотриманням чинних санкцій.

Нагадаємо, що Євросоюз готує 14 пакет санкцій проти Росії. Відомо, що під обмеження потраплять чотири російські пропагандистські ЗМІ.

Також санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії, нещодавно оголосили США.

Офіс президента
санкції проти Росії
санкції
Андрій Єрмак
війна в Україні
Росія

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