Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Группа Ермака-Макфола хочет при выдаче виз гражданам РФ брать деньги на Украину arrow

Группа Ермака-Макфола хочет при выдаче виз гражданам РФ брать деньги на Украину

25 апреля 2023 23:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Группа Ермака-Макфола хочет при выдаче виз гражданам РФ брать деньги на Украину
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Группа Ермака-Макфола, занимающаяся разработкой рекомендаций по санкциям против России и Беларуси, предложила европейским странам взимать сбор на восстановление Украины при выдаче виз россиянам. Согласно документу, ряд стран уже не выдают туристические визы россиянам, и другим государствам следует рассмотреть такую возможность.

Об этом пишет The Bell.

Читайте также:

Рекомендации группы Ермака-Макфола

Предложение заключается в прекращении выдачи любых европейских виз россиянам или взимании с них сбора на восстановление Украины. Это позволит дать россиянам выбор: заплатить сверху и увидеть Рим или сэкономить и отдыхать в Минске.

В документе предложено снизить нефтяной потолок с 60 до 45 долларов за баррель, расширить санкционный список физических лиц и ввести блокирующие санкции для десяти крупнейших банков РФ. 

Также группа Ермака-Макфола предлагает разработать механизм снятия санкций с чиновников и бизнесменов России за "надлежащее поведение".

Предложения группы Ермака-Макфола вызвали различные реакции. Некоторые эксперты считают их неэффективными и несправедливыми, так как они могут негативно сказаться на российских гражданах.

 Другие же поддерживают идею взимания сбора на восстановление Украины, считая ее оправданной, так как Россия поддерживает сепаратистов на востоке Украины и аннексировала Крым.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил США касаемо виз. По его словам, РФ будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобиться.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас