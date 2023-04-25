Группа Ермака-Макфола хочет при выдаче виз гражданам РФ брать деньги на Украину

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Группа Ермака-Макфола, занимающаяся разработкой рекомендаций по санкциям против России и Беларуси, предложила европейским странам взимать сбор на восстановление Украины при выдаче виз россиянам. Согласно документу, ряд стран уже не выдают туристические визы россиянам, и другим государствам следует рассмотреть такую возможность.

Об этом пишет The Bell.

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Рекомендации группы Ермака-Макфола

Предложение заключается в прекращении выдачи любых европейских виз россиянам или взимании с них сбора на восстановление Украины. Это позволит дать россиянам выбор: заплатить сверху и увидеть Рим или сэкономить и отдыхать в Минске.

В документе предложено снизить нефтяной потолок с 60 до 45 долларов за баррель, расширить санкционный список физических лиц и ввести блокирующие санкции для десяти крупнейших банков РФ.

Также группа Ермака-Макфола предлагает разработать механизм снятия санкций с чиновников и бизнесменов России за "надлежащее поведение".

Предложения группы Ермака-Макфола вызвали различные реакции. Некоторые эксперты считают их неэффективными и несправедливыми, так как они могут негативно сказаться на российских гражданах.

Другие же поддерживают идею взимания сбора на восстановление Украины, считая ее оправданной, так как Россия поддерживает сепаратистов на востоке Украины и аннексировала Крым.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил США касаемо виз. По его словам, РФ будет учитывать, если Вашингтону что-то понадобиться.