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Група Єрмака-Макфола хоче при видачі віз громадянам РФ брати гроші на Україну

25 квітня 2023 23:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Група Єрмака-Макфола хоче при видачі віз громадянам РФ брати гроші на Україну
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Група Єрмака-Макфола , яка займається розробкою рекомендацій щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала європейським країнам стягувати збір на відновлення України під час видачі віз росіянам. Згідно з документом, низка країн уже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід розглянути таку можливість.

Про це пише The Bell.

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Рекомендації групи Єрмака-Макфола

Пропозиція полягає у припиненні видачі будь-яких європейських віз росіянам чи стягненні з них збору на відновлення України. Це дозволить дати росіянам вибір: заплатити зверху та побачити Рим чи заощадити та відпочивати у Мінську.

У документі запропоновано знизити нафтову стелю з 60 до 45 доларів за барель, розширити список санкцій фізичних осіб і ввести блокуючі санкції для десяти найбільших банків РФ.

Також група Єрмака-Макфола пропонує розробити механізм зняття санкцій з чиновників та бізнесменів Росії за "належну поведінку".

Пропозиції групи Єрмака-Макфола викликали різні реакції. Деякі експерти вважають їх неефективними та несправедливими, оскільки вони можуть негативно позначитися на російських громадянах.

Інші ж підтримують ідею справляння збору на відновлення України, вважаючи її виправданою, оскільки Росія підтримує сепаратистів на сході України та анексувала Крим.

Нагадаємо, що голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив США щодо віз. За його словами, РФ враховуватиме, якщо Вашингтону щось знадобиться.

 

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