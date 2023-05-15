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Денег маловато: Белый дом думает над увеличением финансирования для Киева

15 мая 2023 23:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Денег маловато: Белый дом думает над увеличением финансирования для Киева
Президент США Джо Байден в Вашингтоне 11.05.2023. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США начали думать над очередным пакетом финансовой помощи для Украины. Готовить его в Администрации Байдена принялись уже сейчас. Там считают, что 48 миллиардов долларов, которые США предоставили в декабре, может хватить всего на несколько месяцев.

Есть информация, что из 48-миллиардного пакета помощи у Киева осталось около шести миллиардов долларов. По крайней мере, это утверждают аналитики издания Politico.

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Отмечается, что деньги США на вооружение и поставки могуть закончиться к середине лета.

Помощь от США

По данным министерства финансов Украины, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили Украине 15,5 миллиарда долларов финансовой помощи.

Военная помощь Украине

США с первых дней полномасштабной войны предоставляют оружие и технику в миллиарды долларов. В частности, современные артиллерийские ракетные системы HIMARS, вертолеты Ми-17, внедорожники для пограничников, гаубицы и разные боеприпасы.

  • 9 мая 2022 года президент США Джозеф Байден подписал ленд-лиз для Украины — законодательный акт, упрощающий процесс передачи оружия безвозмездно, в аренду или с возмещением после завершения войны. По этой процедуре решение о предоставлении вооружения решается в течение 72 часов.
  • Сенат США 15 декабря 2022 года одобрил закон о расходах на оборону на 858 миллиардов долларов на 2023 год, в который вошли 800 миллионов долларов помощи Украине.

По данным Киевской школы экономики, общая сумма ущерба, причиненная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России составляет 143,8 миллиарда долларов.

Напомним, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида намерены провести переговоры в Хиросиме 18 мая перед началом саммита G7. Это сообщение из Белого дома положило конец слухам о возможном отказе Байдена от участия во встрече из-за проблем с повышением потолка госдолга.

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