Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Готовим основу для трансформации Украины: Зеленский выступил перед украинцами arrow

Готовим основу для трансформации Украины: Зеленский выступил перед украинцами

10 августа 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Готовим основу для трансформации Украины: Зеленский выступил перед украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится новая Украинская доктрина. То есть разрабатывается основа для трансформации Украины.

Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Что сказал Зеленский

"Продолжаем готовить украинскую доктрину — основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем о нашей главной цели — победить в войне и не проиграть страну. Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, полученное смелостью наших людей — всего нашего народа", — сказал украинский лидер.

Также Зеленский сообщил, что власти страны готовят больше оборонных пакетов для ВСУ и больше защитных систем для украинского общества, в частности ПВО.

Кроме того, Президент Украины отметил подразделения, которые обеспечивают контрнаступление ВСУ, очищают украинскую землю от вражеских мин.

"808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки — спасибо всем вам", — добавил Зеленский.

Напомним, что продолжается 533-й день российского широкомасштабного вторжения. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать российских врагов и возвращать захваченные земли. В этом украинским защитникам помогает военная техника, в том числе боевые вертолеты.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз