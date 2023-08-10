Готовим основу для трансформации Украины: Зеленский выступил перед украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится новая Украинская доктрина. То есть разрабатывается основа для трансформации Украины.
Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.
Что сказал Зеленский
"Продолжаем готовить украинскую доктрину — основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем о нашей главной цели — победить в войне и не проиграть страну. Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, полученное смелостью наших людей — всего нашего народа", — сказал украинский лидер.
Также Зеленский сообщил, что власти страны готовят больше оборонных пакетов для ВСУ и больше защитных систем для украинского общества, в частности ПВО.
Кроме того, Президент Украины отметил подразделения, которые обеспечивают контрнаступление ВСУ, очищают украинскую землю от вражеских мин.
"808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки — спасибо всем вам", — добавил Зеленский.
Напомним, что продолжается 533-й день российского широкомасштабного вторжения. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.
Также мы сообщали, что Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать российских врагов и возвращать захваченные земли. В этом украинским защитникам помогает военная техника, в том числе боевые вертолеты.