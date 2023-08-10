Готовим основу для трансформации Украины: Зеленский выступил перед украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится новая Украинская доктрина. То есть разрабатывается основа для трансформации Украины.

Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

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Что сказал Зеленский

"Продолжаем готовить украинскую доктрину — основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем о нашей главной цели — победить в войне и не проиграть страну. Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, полученное смелостью наших людей — всего нашего народа", — сказал украинский лидер.

Также Зеленский сообщил, что власти страны готовят больше оборонных пакетов для ВСУ и больше защитных систем для украинского общества, в частности ПВО.

Кроме того, Президент Украины отметил подразделения, которые обеспечивают контрнаступление ВСУ, очищают украинскую землю от вражеских мин.

"808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки — спасибо всем вам", — добавил Зеленский.

Напомним, что продолжается 533-й день российского широкомасштабного вторжения. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.

Также мы сообщали, что Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать российских врагов и возвращать захваченные земли. В этом украинским защитникам помогает военная техника, в том числе боевые вертолеты.