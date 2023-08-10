Готуємо основу для трансформації України: Зеленський виступив перед українцями

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується нова Українська доктрина. Тобто, розробляється основа для трансформації України.

Про це Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Що сказав Зеленський

"Продовжуємо готувати українську доктрину — ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо про нашу головну мету — перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, отриманий сміливістю наших людей — усього нашого народу", — сказав український лідер.

Також Зеленський повідомив, що влада країни готує більше оборонних пакетів для ЗСУ та більше захисних систем для українського суспільства, зокрема ППО.

Крім того, Президент України наголосив на підрозділах, які забезпечують контрнаступ ЗСУ, очищують українську землю від ворожих мін.

"808-й окремий полк підтримки, 48-та Кам'янець-Подільська інженерна бригада, 143-й Об'єднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки — дякую всім вам", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що триває 533 день російського широкомасштабного вторгнення. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України продовжують успішно ліквідувати російських ворогів та повертати захоплені землі. У цьому українським захисникам допомагає військова техніка, зокрема бойові гелікоптери.