Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Готуємо основу для трансформації України: Зеленський виступив перед українцями arrow

Готуємо основу для трансформації України: Зеленський виступив перед українцями

10 серпня 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Готуємо основу для трансформації України: Зеленський виступив перед українцями
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується нова Українська доктрина. Тобто, розробляється основа для трансформації України.

Про це Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Що сказав Зеленський

"Продовжуємо готувати українську доктрину — ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо про нашу головну мету — перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, отриманий сміливістю наших людей — усього нашого народу", сказав український лідер.

Також Зеленський повідомив, що влада країни готує більше оборонних пакетів для ЗСУ та більше захисних систем для українського суспільства, зокрема ППО.

Крім того, Президент України наголосив на підрозділах, які забезпечують контрнаступ ЗСУ, очищують українську землю від ворожих мін.

"808-й окремий полк підтримки, 48-та Кам'янець-Подільська інженерна бригада, 143-й Об'єднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки — дякую всім вам", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що триває 533 день російського широкомасштабного вторгнення. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.

Також ми повідомляли, що Сили оборони України продовжують успішно ліквідувати російських ворогів та повертати захоплені землі. У цьому українським захисникам допомагає військова техніка, зокрема бойові гелікоптери.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз