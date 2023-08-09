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"Гонщиков" в городах накажут большими штрафами: подробности

9 августа 2023 06:56
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Гонщиков тюнингованных авто ждут большие штрафы: подробности
Центр столицы, где часто автомобилисты превышают допустимый уровень шума. Фото: Олег Переверзев
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, устанавливающий административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

За первое нарушение предусмотрен штраф в 17 тысяч грн., за повторное – 34 тысячи, а также лишению прав до 6 месяцев. В обоих случаях машину с места нарушения будет забирать эвакуатор.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал один из инициаторов законопроекта Павел Фролов.

"Конечно, лучше было бы принять данный законопроект раньше, но в целом должны урегулировать эту проблему сейчас. Нормы законопроекта четкие и нужно как можно быстрее их принимать и прекращать шумовое влияние, которое мешает людям и вводит их в стресс. Особенно это актуально сейчас, из-за постоянных воздушных обстрелов", — сказал Фролов.

Павел Фролов
Павел Фролов. Фото: FB/Павел Фролов

Он добавил, что проект закона не предусматривает никаких возможностей обжаловать решение о нарушении.

"Задержали, оштрафовали и эвакуировали авто. Закон действенный и штрафы очень высокие в отношении других штрафов за нарушение ПДД. На уровне алкоголя за рулем. Надеюсь, комитет предложит его к принятию в целом или к первому чтению. А Рада, учитывая общественную значимость законопроекта, не будет блокировать его принятие", — уточнил депутат.

При этом автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населённых пунктах. За их пределами тренировки и соревнования разрешаются.

Сейчас (по состоянию на 4 августа 2023. - ред.) законопроект 9564 находится на рассмотрении комитета правоохранительной деятельности.

По мнению Фролова, на рассмотрение в ВР законопроект может попасть уже в конце августа или сентябре. Вполне вероятно, что тогда же будет принят депутатами.

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