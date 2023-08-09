Гонщиків тюнингованих авто чекають великі штрафи: подробиці

Центр столиці, де автомобілісти часто перевищують допустимий рівень шуму. Фото: Олег Переверзєв

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

За перше порушення передбачений штраф у 17 тисяч грн., за повторне – 34 тисячі з позбавлення прав до 6 місяців. В обох випадках машину з місця порушення забиратиме евакуатор.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав один із ініціаторів законопроєкту Павло Фролов.

"Звичайно, краще було би прийняти даний законопроєкт раніше, але загалом маємо врегулювати цю проблему зараз. Норми законопроєкту чіткі і потрібно якнайшвидше їх приймати та припиняти шумовий вплив, який заважає людям та вводить їх в стрес. Особливо це актуально зараз, через постійні повітряні обстріли", — сказав Фролов.

Павло Фролов. Фото: FB/Павло Фролов

Він додав, що наразі проект закону не передбачає жодних можливостей оскаржити рішення про порушення.

"Затримали, оштрафували та евакуювали авто. Закон дієвий і штрафи дуже високі відносно інших штрафів за порушення ПДР. На рівні алкоголю за кермом. Сподіваюсь, комітет запропонує його до прийняття в цілому або до першого читання. А Рада, зважаючи на суспільну значимість законопроєкту, не блокуватиме його прийняття", — уточнив депутат.

При цьому автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За їх межами тренування та змагання не заборонені.

Наразі (станом на 4 серпня 2023 року. - реп) законопроект 9564 перебуває на розгляді комітету правоохоронної діяльності. На думку Фролова, на розгляд у ВР законопроєкт може потрапити вже наприкінці серпня або у вересні. Цілком вірогідно, що тоді ж і буде прийнятий депутатами.