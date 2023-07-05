Главный дипломат Китая Ван И отметился расистским заявлением в адрес США и Японии

Ван И (справа) на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном. Фото: Reuters/Leah Millis

Член китайского Политбюро Ван И заявил, что Южная Корея и Япония никогда не станут частью Запада, сколько бы раз не окрашивали волосы в белый цвет. Потому им лучше быть вместе с Китаем.

Об этом сообщает издание CNN.

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"Вы никогда не станете белыми"

Член Политбюро ЦК КПК, бывший министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодном Международном форуме трехстороннего сотрудничества сделал антизападное заявление с расистскими нотками.

Ван И заявил, что Южная Корея и Япония, также являющиеся членами форума, должны автономизироваться от Запада, в частности, от США, и больше сотрудничать с КНР.

"Независимо от того, насколько белыми вы покрасили бы свои волосы, какой бы острой не сделали форму своего носа, вы никогда не сможете стать европейцем или американцем, вы никогда не сможете стать жителем Запада", — заявил, обращаясь к коллегам из Японии и Кореи, главный китайский дипломат.

Из США безопаснее

Аналитики-востоковеды заявили, что такое заявление члена китайского Политбюро еще больше оттолкнет Южную Корею и Японию.

"Обе страны дали понять, что чувствуют себя в безопасности с США и не заинтересованы в том, чтобы отказываться от своих альянсов, чтобы вместо этого полагаться на добрую волю Пекина", — заявил профессор Джоэл Аткинсон.

Напомним, ранее Ван И обращался с европейцев с просьбой поддержать пророссийский план Пекина по урегулированию ситуации в Украине.