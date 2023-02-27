Глава Укрзализныци Камышин объявил о своей отставке
Глава Укрзализныци Александр Камышин заявил, что подает в отставку. Он переходит на новую должность – возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
Об этом Александр Камышин сообщил в Telegram.
-
Враг стягивает дополнительные силы на Донбасс и продолжает нести большие потери, — Генштаб
-
Один из худших в составе "Марселя": известная оценка Малиновского за матч против "ПСЖ"
-
Зеленский провел встречу с министром финансов США Джанет Йеллен: детали
-
Одесский спортсмен стал победителем престижного международного турнира
-
"Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета
-
"Украина должна победить": Романенко озвучил прогноз на второй год войны
-
Более 200 обысков и 37 задержанных: полиция обезвредила банду наркоторговцев в Кривом Роге
-
В Киеве может произойти мощное землетрясение магнитудой в 7 баллов, — Кендзера
-
Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"
-
Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона
Заявление главы Укрзализныци
"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе", — написал Камышин.
Чиновник заверил, что компания "работает четко и слаженно", поэтому он покидает должность "со спокойным сердцем".
"Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что у компании и дальше все будет хорошо", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" начинает масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.
Также ранее стало известно, что Всемирный банк выделит украинскому национальному железнодорожному перевозчику Укрзализныця 25 миллионов долларов гранта. Их планируют направить на покупку и строительство контейнерных платформ.