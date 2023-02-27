Глава Укрзализныци Камышин объявил о своей отставке

Александр Камышин

Глава Укрзализныци Александр Камышин заявил, что подает в отставку. Он переходит на новую должность – возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

Об этом Александр Камышин сообщил в Telegram.

Заявление главы Укрзализныци

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе", — написал Камышин.

Чиновник заверил, что компания "работает четко и слаженно", поэтому он покидает должность "со спокойным сердцем".

"Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что у компании и дальше все будет хорошо", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" начинает масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.

Также ранее стало известно, что Всемирный банк выделит украинскому национальному железнодорожному перевозчику Укрзализныця 25 миллионов долларов гранта. Их планируют направить на покупку и строительство контейнерных платформ.