Глава СБУ встретился с амбассадором США: детали переговоров

Встреча Василия Малюка и Бриджит Бринк состоялась в Киеве

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и посол США Бриджит Бринк провели встречу в Киеве. Они обсудили ключевые вопросы безопасности, с которыми наше государство столкнулось во время войны, и взаимодействие спецслужб в борьбе с агрессией россии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"На сегодняшний день первоочередными приоритетами Службы является контрразведывательная деятельность и выполнение оперативно-боевых задач. Все наши усилия направлены на победу Украины в войне", — подчеркнул Малюк.

В свою очередь госпожа посол заверила, что ее цель — сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть в войне и строить независимое, безопасное и успешное будущее.

"США бок о бок с Украиной в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы оказать все необходимое содействие и наш опыт, чтобы улучшить ваши способности для эффективной защиты вашей страны", — отметила Бриджит Бринк.

Малюк также рассказал, что СБУ стремится углублять сотрудничество с иностранными партнерами по направлениям противодействия разведывательно-подрывной деятельности третьих стран и в сфере киберзащиты.

По его словам, СБУ строит новую и современную модель государственной безопасности, учитывая опыт войны. Для этого, по его словам, используются рискоориентированные подходы, усиление аналитической работы, стратегического менеджмента и прогнозирования.

Малюк сообщил, что в Службе безопасности создана рабочая группа по внедрению стандартов НАТО и достижению целей партнерства. И сейчас проходят необходимые законодательные изменения. Например, Верховная Рада недавно поддержала законопроект о противодействии терроризму, который усиливает возможности спецслужбы для отражения российской агрессии и приближает украинское законодательство к стандартам НАТО.

Глава СБУ поблагодарил за поддержку и помощь, которую США оказывает Украине в борьбе с вооруженной агрессией россии.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что решение о выдаче ордера на арест путина – это важный шаг, который будет способствовать привлечению руководства рф к ответственности. Там подчеркнули, что Украина также собирает всю необходимую доказательную базу.