Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Зустріч Василя Малюка та Бріджит Брінк відбулася у Києві

Голова Служби безпеки України Василь Малюк і посол США Бріджит Брінк провели зустріч у Києві. Вони обговорили ключові безпекові питання, з якими наша держава зіткнулася під час війни, та взаємодію спецслужб у боротьбі з агресією рф.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"На сьогодні першочерговими пріоритетами Служби є контррозвідувальна діяльність і виконання оперативно-бойових завдань. Усі наші зусилля спрямовані на перемогу України у війні", — наголосив Малюк.

Своєю чергою пані посол запевнила, що її мета — зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти у війні та будувати незалежне, безпечне та успішне майбутнє.

"США пліч-о-пліч з Україною в питанні захисту її суверенітету й територіальної цілісності. Ми готові надати усе необхідне сприяння та наш досвід, щоб покращити ваші спроможності для ефективного захисту вашої країни", — зазначила Бріджит Брінк.

Також Малюк розповів, що СБУ прагне поглиблювати співпрацю з іноземними партнерами за напрямами протидії розвідувально-підривній діяльності третіх країн та у сфері кіберзахисту.

За його словами, СБУ будує нову і сучасну модель державної безпеки, враховуючи досвід війни. Для цього, за його словами, використовуються ризико-орієнтовані підходи, посилення аналітичної роботи, стратегічного менеджменту і прогнозування.

Малюк повідомив, що в Службі безпеки створена робоча група з питань впровадження стандартів НАТО та досягнення цілей партнерства. І наразі відбуваються необхідні законодавчі зміни. Наприклад, Верховна Рада нещодавно підтримала законопроєкт щодо протидії тероризму, який підсилює спроможності спецслужби для відсічі російській агресії і наближає українське законодавство до стандартів НАТО.

Очільник СБУ подякував за підтримку та допомогу, яку США надає Україні в боротьбі зі збройною агресією рф.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що рішення про видачу ордера на арешт путіна — це важливий крок, який сприятиме притягненню керівництва рф до відповідальності. Там наголосили, що Україна також збирає усю необхідну доказову базу.