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Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал слухи о своем увольнении

10 октября 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал слухи о своем увольнении
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook/pyshnyy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 10 октября, ряд украинских СМИ распространил информацию об увольнении главы НБУ Андрея Пышного с должности. Наши журналисты решили выяснить, соответствуют ли действительности такие данные.

Эксклюзивно для Новини.LIVE прессслужба Национального банка Украины опровергла такую информацию.

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Там подчеркнули, что Андрей Пышный работает в составе официальной делегации Украины на Ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда в Марракеше. В настоящее время уже были проведены первые встречи.

"Информация, которая появилась в определенных телеграмм-каналах и СМИ о якобы отставке главы НБУ, не соответствует действительности. Призываем читать только проверенные официальные источники", — подчеркнули в сообщении.

Реакция Андрея Пышного

На своей странице в Facebook он тоже решил прокомментировать слухи о его увольнении. По его словам, такая информация есть не "больше чем очередной вброс".

"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я вроде бы написал заявление об увольнении от должности Главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами", — заверил глава НБУ.

звільнення голови НБУ
Скриншот сообщения

Визит в Марракеш

Отмечается, что украинская делегация уже провела переговоры с топ-менеджментом Международного валютного фонда — исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом и его заместителем Люком Дрессе.

увольнение главы НБУ
Украинская делегация в Марокко. Фото: Андрей Пышный

Кроме того, Андрей Пышный провел встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и его заместителем Умой Рамакришнан.

"У нас есть положительные отзывы о работе команды НБУ в течение года. Партнеры видят наши усилия для формирования положительных макроэкономических трендов, и главное результаты в направлении макроэкономической стабилизации и обеспечения финансовой стабильности. Коллеги отметили наши профессиональные действия и при переходе к управляемой гибкости курса", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный вроде бы написал заявление об увольнении со своей должности. Однако в Верховной Раде отрицают такую информацию.

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