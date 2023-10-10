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Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував чутки про своє звільнення

10 жовтня 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував чутки про своє звільнення
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: facebook/pyshnyy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 10 жовтня, низка українських ЗМІ поширила інформацію про звільнення голови НБУ Андрія Пишного з посади. Наші журналісти вирішили з'ясувати, чи відповідають дійсності такі дані.

Ексклюзивно для Новини.LIVE пресслужба Національного банку України заперечила таку інформацію.

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Там наголосили, що наразі Андрій Пишний працює у складі офіційної делегації України на Щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Марракеші. Наразі вже було проведено перші зустрічі. 

"Інформація, яка з’явилася у певних телеграм-каналах та ЗМІ про нібито відставку Голови НБУ, не відповідає дійсності. Закликаємо читати тільки перевірені офіційні джерела", — наголосили у повідомленні.

Реакція Андрія Пишного

На своїй сторінці у Facebook він теж вирішив прокоментувати чутки про його звільнення. За його словами, така інформація є не "більше ніж черговий вкид".

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", — запевнив голова НБУ.

звільнення голови НБУ
Скриншот допису

Візит до Марракеша

Зазначається, що українська делегація вже провела перемовини з топменеджментом Міжнародного валютного фонду — виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом та його заступником Люком Дрессе.

звільнення голови НБУ
Українська делегація в Марокко. Фото: Андрій Пишний

Крім того, Андрій Пишний провів зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером та його заступницею Умою Рамакрішнан.

"Маємо позитивні відгуки про роботу команди НБУ впродовж року. Партнери бачать наші зусилля для формування позитивних макроекономічних трендів, і головне результати в напрямі макроекономічної стабілізації та забезпечення фінансової стабільності. Колеги відзначили наші професійні дії й під час переходу до керованої гнучкості курсу", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Національного банку України Андрій Пишний начебто написав заяву про звільнення зі своєї посади. Проте у Верховній Раді заперечують таку інформацію. 

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