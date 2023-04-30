Глава Ивано-Франковской ОВА объявила о начале контрнаступления, а затем удалила пост

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Фото: Facebook-страница Онищук

В Ивано-Франковске глава областной военной администрации Светлана Онищук объявила о начале контрнаступления, сославшись на Генштаб. Впоследствии чиновница удалила пост с этим сообщением.

Об этом Светлана Онищук написала на своей Facebook-странице.

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Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук на своей странице в соцсети заявила, что Генштаб ВСУ якобы объявил о начале контрнаступления Сил обороны.

Через некоторое время Онищук удалила пост с этой информацией, но пользователи соцсетей успели его заскринить и обнародовать.

Я даже не знаю, что тут сказать.

Кроме того, что Ивано-Франковские политики и чиновники как всегда не разочаровывают. pic.twitter.com/wXIBhfmuDM — Имя и национальность (@Ukrostap) April 29, 2023

Реакция украинцев

Украинские пользователи соцсетей высмеяли заявление главы Ивано-Франковской ОВА.

Украинцы иронически отметили, что Генеральный штаб якобы позвонил Онищук и попросил ее обнародовать информацию о начале контрнаступления — уточнил ли вообще, удобно ли будет начать контрнаступление сейчас.

Украинцы смеются над "контрнаступлением от Онищук"

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.