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Голова Івано-Франківської ОВА оголосила про початок контрнаступу, а потім видалила пост

30 квітня 2023 10:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова Івано-Франківської ОВА оголосила про початок контрнаступу, а потім видалила пост
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фото: Facebook-сторінка Онищук
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Івано-Франківську голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук оголосила про початок контрнаступу, пославшись на Генштаб. Згодом чиновниця видалила пост із цим повідомленням.

Про це Світлана Онищук написала на своїй Facebook-сторінці.

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Контрнаступ із Прикарпаття

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на своїй сторінці у соцмережі заявила, що Генштаб ЗСУ нібито оголосив про початок контрнаступу Сил оборони.

Через деякий час Онищук видалила пост із цією інформацією, але користувачі соцмереж встигли заскрінити його і оприлюднити.

Реакція українців

Українські користувачі соцмереж висміяли заяву очільниці Івано-Франківської ОВА.

Українці іронічно зазначили, що Генеральний штаб нібито подзвонив Онищук і попросив її оприлюднити інформацію про початок контрнаступу — чи взагалі уточнив, чи зручно буде почати контрнаступ зараз.

Українці сміються з "контрнаступу від Онищук"
Українці сміються з "контрнаступу від Онищук"

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

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