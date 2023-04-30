Голова Івано-Франківської ОВА оголосила про початок контрнаступу, а потім видалила пост
У Івано-Франківську голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук оголосила про початок контрнаступу, пославшись на Генштаб. Згодом чиновниця видалила пост із цим повідомленням.
Про це Світлана Онищук написала на своїй Facebook-сторінці.
Контрнаступ із Прикарпаття
Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на своїй сторінці у соцмережі заявила, що Генштаб ЗСУ нібито оголосив про початок контрнаступу Сил оборони.
Через деякий час Онищук видалила пост із цією інформацією, але користувачі соцмереж встигли заскрінити його і оприлюднити.
Я навіть не знаю, що тут сказати.— Ім'я і національність (@Ukrostap) April 29, 2023
Окрім хіба того, що Івано-Франківські політики і чиновники як завжди не розчаровують. pic.twitter.com/wXIBhfmuDM
Реакція українців
Українські користувачі соцмереж висміяли заяву очільниці Івано-Франківської ОВА.
Українці іронічно зазначили, що Генеральний штаб нібито подзвонив Онищук і попросив її оприлюднити інформацію про початок контрнаступу — чи взагалі уточнив, чи зручно буде почати контрнаступ зараз.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.