Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Главы ЕС могут посетить Китай в первой половине 2023 года arrow

Главы ЕС могут посетить Китай в первой половине 2023 года

26 февраля 2023 11:27
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Лидеры ЕС готовятся к официальному визиту в Китай
Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель планируют посетить Китай. Официальный визит нзапланирован в первой половине 2023 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на посла Китая в ЕС Фу Конга.

Читайте также:

Подробности

По словам Фу Конга, соответствующая подготовка уже началась. В ближайшее время ожидается начало "очень частых взаимных визитов на высоком уровне" между ЕС и Китаем.

В то же время, в Китае считают, что критика со стороны ЕС из-за Украины была "очень иррациональна". Фу Конг добавил, что Пекин не хотел бы, чтобы это повлияло на развитие политических связей.

Как известно, на годовщину вторжения Китай представил собственную "формулу мира" для Украины. Предложенный план из 12 пунктов сразу же был отвергнут в Украине, ведь он нарушает официальную позицию Киева.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай готовится поставлять рф летальное оружие для войны в Украине.

Пока президент США Джо Байден пытается сдержать официальный Пекин от такого решения.

Добавим, что вскоре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай с официальным визитом. Аналитики считают, что политик едет договариваться с Си Цзиньпином об обходе санкций.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:54 ​​В Гааге обсудили использование искусственного интеллекта в военных целях: до чего договорились

11:43 Президент Чехии спрогнозировал, какой будет россия после завершения войны

Новина з фото

11:40 Весенняя посевная: что и сколько будут сеять в Одесской области

11:27 Потребление электроэнергии в Украине снизилось: в каком регионе продолжаются отключения света

11:10 Света будет больше, но не сегодня: в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:09 В россии мобилизованный бежал из воинской части с автоматом

Новина з фото

11:04 Россия и Беларусь продолжили совместные военные учения: что известно

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

10:43 Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

Новина з відео

19:00 Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожар в Подольском районе Киева локализован: Кличко показал видео с места происшествия

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Актуальное по теме

None 26 Февраль 11:55

​​В Гааге обсудили использование искусственного интеллекта в военных целях: до чего договорились

None 26 Февраль 11:43

Президент Чехии спрогнозировал, какой будет россия после завершения войны

None 26 Февраль 11:26

Весенняя посевная: что и сколько будут сеять в Одесской области

None 26 Февраль 11:28

Потребление электроэнергии в Украине снизилось: в каком регионе продолжаются отключения света

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB