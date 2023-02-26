Лидеры ЕС готовятся к официальному визиту в Китай

Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель планируют посетить Китай. Официальный визит нзапланирован в первой половине 2023 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на посла Китая в ЕС Фу Конга.

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По словам Фу Конга, соответствующая подготовка уже началась. В ближайшее время ожидается начало "очень частых взаимных визитов на высоком уровне" между ЕС и Китаем.

В то же время, в Китае считают, что критика со стороны ЕС из-за Украины была "очень иррациональна". Фу Конг добавил, что Пекин не хотел бы, чтобы это повлияло на развитие политических связей.

Как известно, на годовщину вторжения Китай представил собственную "формулу мира" для Украины. Предложенный план из 12 пунктов сразу же был отвергнут в Украине, ведь он нарушает официальную позицию Киева.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай готовится поставлять рф летальное оружие для войны в Украине.

Пока президент США Джо Байден пытается сдержать официальный Пекин от такого решения.

Добавим, что вскоре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай с официальным визитом. Аналитики считают, что политик едет договариваться с Си Цзиньпином об обходе санкций.