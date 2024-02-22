Глава МИД Германии Бербок призвала Лаврова немедленно прекратить войну в Украине

Глава МИД Германии призвала Лаврова приостановить войну в Украине. Фото: Reuters

Глава МИД Германии во время встречи министров иностранных дел стран Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро призвала своего коллегу из России немедленно прекратить войну в Украине. Она отметила, что полномасштабное вторжение давно вышло за пределы регионального конфликта и чревато безопасностью европейского общества.

Об этом сообщает издание Bild в четверг, 22 февраля.

Обращение Бербок к Лаврову

В издании уточнили, что во время заседания стран Большой двадцатки Сергей Лавров сидел рядом с главой МИД Германии Аналены Бербок.

Особое внимание Бербок уделила обращению к Лаврову. Она призвала главу МИД РФ немедленно прекратить кровопролитную войну в Украине.

"Если вы заботитесь о человеческой жизни, о своем народе, о российских детях и молодежи, вы должны положить конец этой войне сейчас", - отметила Бербок.

Бербок объяснила, что война в Украине уже давно вышла за пределы регионального конфликта и угрожает безопасности европейского общества.

"Агрессия России – это больше, чем региональный конфликт. Она заставляет всех нас решительно защищать фундаментальные принципы, защищающие всех нас: Устав ООН, международное право и права человека. Эти принципы защищают все нации, независимо от того, велики они или маленькие", – добавила политик.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что дедушка главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта. Он служил инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий.

Позже оказалось, что российские пропагандисты используют прошлое деда главы МИД Германии Анналены Бербок для создания негативного образа ФРГ в России. При этом "кампания лжи" против министра из-за прошлого ее деда началась еще в 2021-2022 годах.