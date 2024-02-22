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Глава МЗС Німеччини Бербок закликала Лаврова негайно припинити війну в Україні

22 лютого 2024 19:17
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Глава МЗС Німеччини Бербок закликала Лаврова негайно припинити війну в Україні
Глава МЗС Німеччини закликала Лаврова призупинити війну в Україні. Фото: Reuters
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Глава МЗС Німеччини під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Ріо-де-Жанейро закликала свого колегу з Росії негайно припинити війну в Україні. Вона зазначила, що повномасштабне вторгнення давно вийшло за межі регіонального конфлікту і загрожує безпекою європейського суспільства.

Про це повідомляє видання Bild у четвер, 22 лютого.

Звернення Бербок до Лаврова

У виданні уточнили, що під час засідання країн Великої двадцятки, Сергій Лавров сидів поруч із головою МЗС Німеччини Аналени Бербок.

Особливу увагу Бербок приділила зверненню до Лаврова. Вона закликала главу МЗС РФ негайно припинити кровопролитну війну в Україні.

"Якщо ви дбаєте про людське життя, про свій народ, про російських дітей та молодь, ви повинні покласти край цій війні зараз", — зазначила Бербок.

Бербок пояснила, що війна в Україні вже давно вийшла за межі регіонального конфлікту та загрожує безпеці європейського суспільства.

"Агресія Росії - це більше, ніж регіональний конфлікт. Вона змушує всіх нас рішуче захищати фундаментальні принципи, які захищають усіх нас: Статут ООН, міжнародне право і права людини. Ці принципи захищають усі нації, незалежно від того, великі вони чи маленькі", — додала політик.

Нагадаємо, у ЗМІ з'являлась інформація, що дідусь глави Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту. Він служив інженером у підрозділі з ремонту зенітних знарядь.

Згодом виявилось, що російські пропагандисти використовують минуле діда глави МЗС Німеччини Анналени Бербок для створення негативного образу ФРН у Росії. При цьому "кампанія брехні" проти міністра через минуле її діда розпочалася ще у 2021-2022 роках.

росія
Німеччина
війна
МЗС
Україна
Анналена Бербок
Сергій Лавров
війна в Україні

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