Глава МИД Британии объяснил, в чем сложность конфискации активов рф
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что процедура конфискации активов россии не так просто, как считалось ранее. По его словам, мир столкнулся с подобным впервые.
Об этом он сказал в ответ на вопросы представителя лейбористов Стивена Доути.
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Представитель лейбористов Стивен Доути спросил главу Министерства иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, когда он предоставит четкий план ареста активов россии, а не замораживания.
"Это не так просто, как предполагает его вопрос. Дело в том, что конфликты в мире происходили и раньше. Раньше были преступники, но никогда не было ареста активов", — объяснил Клеверли.
Напомним, ранее мы писали, что США ищут новые способы наказания российских олигархов. В частности, Минфин совместно с Министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые россия обходит санкции.
Как известно, на сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян на сумму более 58 миллиардов долларов.
Добавим, на днях Канада ввела новые санкции против россии. Под запрет попадает металл и алюминий из рф.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что введя новые санкции против рф Канада лишает россию возможности финансировать войну, а следовательно ускоряет победу Украины.