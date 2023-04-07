Прочь от Москвы: в Полтаве снесут памятники Пушкину и советским генералам

В Полтаве процесс очищения пространства от русских и советских символов проходит дискуссионно

Городской совет Полтавы одобрил демонтаж памятников российскому поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зигину.

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Чиновник заявил, что экспертный совет Министерства культуры по преодолению последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.

"В Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и уйдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", — отметил Ткаченко.

Напомним, что в самом большом парке Одессы продолжают украинизировать название. Речь идет о парке Победы, на входе в который все еще находилось название на русском языке.