Прочь от Москвы: в Полтаве снесут памятники Пушкину и советским генералам
Городской совет Полтавы одобрил демонтаж памятников российскому поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зигину.
Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Чиновник заявил, что экспертный совет Министерства культуры по преодолению последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.
"В Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и уйдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", — отметил Ткаченко.
Напомним, что в самом большом парке Одессы продолжают украинизировать название. Речь идет о парке Победы, на входе в который все еще находилось название на русском языке.