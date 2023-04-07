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Геть від Москви: у Полтаві знесуть пам'ятники Пушкіну та радянським генералам

7 квітня 2023 23:45
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міська рада Полтави схвалила демонтаж пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну та радянським генералам Миколі Ватутіну й Олексію Зигіну.

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Деталі

Чиновник нагадав, що експертна рада Міністерства культури з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити.

"У Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно. Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам'ятникам, присвяченим Петру І", — зазначив Ткаченко.

 

Нагадаємо, що в найбільшому парку Одеси продовжують українізувати назву. Мова йде про парк Перемоги, на вході до якого все ще знаходилась назва російською мовою.

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