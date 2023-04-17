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Генсек ООН требует наказать виновных в гибели его коллег в Судане: подробности

17 апреля 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Генсек ООН требует наказать виновных в гибели его коллег в Судане: подробности
Генсек ООН Антонио Гутерреш. Фото: un.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генсек ООН Антониу Гутерреш требует, чтобы виновные в гибели его подчиненных во время боевых действий в Судане были наказаны армией и силами быстрого реагирования. Погибли три его коллеги.

Об этом он написал в Twitter.

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Подробности

"Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", — отметил Генсек ООН.

Напомним, что среди погибших во время столкновений между вооруженными силами и военизированными силами скорой поддержки Судана обнаружили троих сотрудников Всемирной продовольственной программы (WFP) при ООН. Еще двое получили ранения.

Также мы сообщали, что Судан оказался на грани гражданской войны, когда армия и военизированные формирования столкнулись в битве за власть, приведшую к гибели более 56 мирных жителей. Хартум был центром столкновений, где противоборствующие силы боролись за контроль над президентским дворцом, государственным телевидением и штабом армии. Организация врачей сообщила, что в городе погибли 25 человек, в том числе 17 мирных жителей.

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